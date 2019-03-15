Bb Erzurumspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Trabzonspor
'u ağırlayacak olan BB Erzurumspor
yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu
yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan mavi-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.
İdmanda sakatlığını atlatan Rashad Muhammed yer alırken, BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise antrenmanı takip etti. - ERZURUM
Trabzonspor, Spor
Kaynak: İHA