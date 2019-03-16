Bb Erzurumspor - Trabzonspor Maçının Ardından

Kaynak: DHA

Kazım Karabekir Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, iki takım açısından zorlu bir müsabaka oynadıklarını söyledi. Oyuncularının takdirlik bir mücadele gösterdiklerini belirten Karaman, "Sezon başından beri birçok zorluğu yaşadık. Kısıtlı kadromuz oldu, sakatlık sorunlarıyla uğraştık. Ama takım olma yolunda oyuncularımız inanılmaz mesafe kat etiler. Çalıştılar, şikayet etmiyorlar, gayret gösteriyorlar, çaba sarfediyorlar. Camianın bugünlere gelmesinde inanılmaz duruş gösteriyorlar. Camianın gerek saha içinde, saha dışında sorunsuz yaşamını devam ettirmesi noktasında sayın başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Takımdan memnun olduğunu belirten Karaman, şunları söyledi: "Savunma yönü düşük oyuncularla orta sahayı şekillendirdik. Bu anlamda oyuncularım kendilerini geliştirmek için fırsat oluşturdular. Topun bizde kalmasına özen gösteriyoruz. Beraberinde pozisyon oluşmasını sağlıyoruz, kalede tehlike de görüyorsunuz. Böyle oynamak riski de getiriyor. Oyuncuların göstermiş olduğu mücadele benim açımdan takdir edici."HAMZAOĞLU: "8 MAÇIMIZ KALDI, MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"Geçen hafta kaybettikten sonra Trabzonspor maçının önem kazandığını belirten BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise maçın başında oyuncuların gereken her şeyi yaptıklarını söyledi. Buldukları pozisyonlarda son vuruşları yapamadıklarını belirten Hamzaoğlu, "Üzgünüz ama umutsuz değiliz. Devam edeceğiz. 8 maçımız daha var. Son ana kadar ümidimizi taşıyacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdi kampa girerek daha çok çalışıp daha güçlü bir Erzurumspor olarak 8 maçlık periyoda kendimizi hazırlayacağız" diye konuştu.Zor bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Ligde kalmak istiyorsak çok çalışmalıyız. Zor ama imkansız değil. Herkesten de bu desteği bekliyoruz. Kaybettik, zor bir süreçten geçiyoruz ama ben taraftarımıza şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar nasıl destek oldularsa daha fazlasını versinler, biz o mücadeleyi gösterelim. Fizik olarak kolay değil, kazanmak zorunda olduğumuz bir maça çıktık. Pozisyon yakaladık, oyuncular kazanmak adına deparlar attılar, gol vuruşlarında becerili olamadık, ama gol için her şeyi yaptık. 1-0 yenik duruma düştük. Bu travmayı atlatmak kolay değil. Bütün sezonda 4 galibiyet almış takım var, gol yiyince psikolojik olarak düşüş yaşıyor. Arada oyuncularımızı ayağa kaldırıp yeniden başlıyor gibi 8 maçlık periyoda konsantre etmeye çalışacağız. Hiçbir şey bitmiş değil, sonuna kadar teslim olmadan yolumuza devam edeceğiz. Sonunda Allah bilir, biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız" diye konuştu.