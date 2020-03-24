BB Erzurumspor’un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bir dönem altyapısında forma giyen Yusuf Duruk, Hatay 'da şehit oldu. Konuyla ilgili mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz."