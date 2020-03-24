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BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eski futbolcuları Yusuf Duruk'un Hatay'da şehit düştüğünü açıkladı.

24.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:25

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bir dönem altyapısında forma giyen Yusuf Duruk, Hatay 'da şehit oldu. Konuyla ilgili mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz."

BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
BB Erzurumspor’un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Etiketler : Futbol, Hatay, Spor

Haberin Videosu :

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu

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Yorumlar (7)
DADAŞIM:Çok temiz ve efendi bir çocuktu makamı cennet olsun
Cevap Yaz 0 4
EMİR:tebrikler
Cevap Yaz 11 1
KADIKÖY:Allah rahmet eylesin kardeşim. Haber bile olmuyorsun. Derdimiz fatih terim olmuş. Neymiş öksürmüş. Yapmayın ya.
Cevap Yaz 6 29
ECE:bu vatan işbu vatan için şehit düşen bütün askerimizin polisimizin mekanları cennet olsun
Cevap Yaz 2 31
MUHAMMED:Sehitler Tepesi bos kalmamali. Allah taksiratini affetsin.
Cevap Yaz 6 12
KORONA KORONA:????????
5 0
KUZEYİN UŞAĞI:Allah rahmet eylesin, şehidimize, mekanı cennet olsun, yakınlarına sabır versin. .
Cevap Yaz 1 31

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