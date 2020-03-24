BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eski futbolcuları Yusuf Duruk'un Hatay'da şehit düştüğünü açıkladı.
24.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:25
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un bir dönem altyapısında forma giyen Yusuf Duruk, Hatay 'da şehit oldu. Konuyla ilgili mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüzün alt yapısında futbol oynamış ve takımımızın formasını terletmiş Yusuf Duruk kardeşimizin Hatay'da askerlik vazifesini yaparken şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Aziz milletimize baş sağlığı diliyoruz."
Haberin Videosu :Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Yorumlar (7)
KADIKÖY:Allah rahmet eylesin kardeşim. Haber bile olmuyorsun. Derdimiz fatih terim olmuş. Neymiş öksürmüş. Yapmayın ya.
ECE:bu vatan işbu vatan için şehit düşen bütün askerimizin polisimizin mekanları cennet olsun
MUHAMMED:Sehitler Tepesi bos kalmamali. Allah taksiratini affetsin.