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BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu

BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Giresunspor'dan istifa eden Erkan Sözeri oldu.

18.09.2019 12:39BB Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu
BB Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Giresunspor'dan istifa eden Erkan Sözeri oldu.

TFF. 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Keçiörengücü maçı sonrası istifa eden Teknik Direktör Muzaffer Bilazer'in yerine göreve Giresunspor'dan ayrılan deneyimli teknik adam Erkan Sözeri getirildi.

Mavi-beyazlı ekip dün sabah saatlerinde prensipte anlaştıklarını duyurduğu Teknik Direktör Osman Özköylü'den taraftarın tepkisi sonrası vazgeçmişti. Dadaşlar ardından rotayı Giresunspor'da ayrılan Erkan Sözeri'ye çevirdi. Dün kente gelen ve sabah saatlerinde kulüp binasında yöneticilerle görüşen Sözeri, BB Erzurumspor'un yeni hocası oldu.

Sözeri, Giresunspor ile ligin ilk 4 haftasında 1 puan toplayarak kötü bir giriş yapmıştı. Yeşil-beyazlılarda son İstanbulspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Sözeri istifa etmişti. - ERZURUM

Giresunspor, Spor

Kaynak: İHA

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