Bb Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: 1-3

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor
'un ayak sesleri... Sarı-siyahlı takım deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u 3-1 yenerek puanını 25'e yükseltti ve zirve yarışına dahil oldu.
Ev sahibi ekip 44'te Scuk'un penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda atak futbol sergileyen Malatya temsilcisi 67'de Donald Mitchell, 78 ve 90+5'te Eren Tozlu
'nun golleriyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 25'e yükseltti. Dadaş ise 14 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor gole çok yaklaştı. Ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Emrah Başsan
'ın direkt kaleye gönderdiği şuta top, kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle ceza yayı içinde Özer Hurmacı
'nın önünde kaldı. Özer Hurmacı'nın, müsait pozisyonda çektiği şut savunmadan döndü.
16. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Özer Hurmacı'nın ortasına ceza sahası içinde hareketlenen Taylan Antalyalı'nın çektiği şutu kaleci Fanolle, kornere çeldi.
25. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında buluşan İbrahim Akdağ
'ın bekletmeden kaleye çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor penaltı şansını değerlendirerek öne geçti. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sunu, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasından pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı kullanmak için topun başına geçen Scuk, kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı soldan ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0
67. dakikada oyuna 59. dakikada giren Erkan Kaş
'ın sol kanattan ceza sahasında ortasında iyi yükselen Mitchell
kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1
72. dakikada Yeni Malatyaspor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar
'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.
78. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Chebake'nin ceza yayının sağ çaprazında yaptığı ortaya ceza sahası içinde hareketlenen Eren Tozlu kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
90+5. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor farkı ikiye çıkardı. Rahman Buğra Çağırhan'nın sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ara pasında topla buluşan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3
Evkur,Erzurumspor Kulübü,Yeni Malatyaspor
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar
Uyarcan, İbrahim Bozbey
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz
, Lokman Gör, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tshabalala
), Özer Hurmacı (Dk. 80 Kone), Sunu (Dk. 70 Thy)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça
, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Pereira (Dk. 58 Erkan Kaş), Ahmed Ildız, Murat Yıldırım
, Donald (Dk 84 Muniru), Eren Tozlu, Aleksic (Dk. 84 Meza)
Goller: Dk. 43 Scuk (Penaltıdan) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 Donald, Dk. 78, Dk. 90 5 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk 43 Aleksic, Dk. 49, Donald, Dk. 90 Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor)
09 Aralık 2018 Pazar 18:28