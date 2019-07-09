BB Erzurumspor, Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı

Süper Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor son olarak Boluspor
'da forma giyen Yusuf Emre Gültekin'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig'de düşen BB Erzurumspor, Boluspor'dan ayrılan genç orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'i renklerine bağladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran BB Erzurumspor "Yusuf Emre Gültekin, BB Erzurumspor'umuzda. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Gültekin, geçtiğimiz sezon Boluspor formasıyla 17 maça çıkarken takımı adına 1 de gol kaydetti. - ERZURUM