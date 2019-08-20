BB Glow ile gözaltındaki koyu halkalar tarih oluyor…

Kapatıcılar, kat kat sürülen fondötenler, kalıcı olması amacıyla uygulanan pudralar ve sabitleyici spreyler… Hepsi de gözaltı çevresindeki koyu halkaların gizlenmesi için başvurulan yöntemlerin kısa bir özeti. Peki, tüm bu yöntemlerin cildin diğer alanlarına göre tam 7 kat daha ince bir deriye sahip olan gözaltı ve çevresine ne kadar zarar verdiğini düşündünüz mü?

Kozmetik ürünlerle gözaltındaki koyu halkalarının sadece saklanabileceğini ifaden eden Ergül Keskin Contur Make up Studio'nun Kurucusu Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, tüm bunların cildin nefes almasını engelleyerek uzun vadede sonuçlarının olumsuz olacağını vurguluyor.

Gözaltı morluklarıyla baş etmek mümkün mü?

Birçok kişinin en büyük cilt sorunlarının başında gözaltı morlukları geliyor. Öyle ki, birçok uygulamaya rağmen kesin bir çözüm elde edemeyen kişiler, çareyi kozmetik ürünler aracılığıyla morlukları kapatmakta buluyor. Ancak bu durum hem kısa vadede çözüm sunuyor hem de dış etkenler çabuk etkilendiği için sonuç her zaman evden çıktığımız gibi kalmıyor. Özellikle de rüzgar, yağmur, ter ve nem uygulanan kozmetik ürünlerinin etkisinin geçmesine, gözaltı morluklarının ise gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. Bu aşamada birçok uygulamaya ve kozmetik ürüne göre çok daha etkili sonuçlar sunan BB Glow yöntemi devreye giriyor. Bir çeşit kalıcı fondöten uygulaması olan BB glow, uzun vadede kapatıcılık sağlarken gözaltı morluklarını kaderiniz olmaktan çıkarıyor.

BB Glow, aydınlık gözaltları mucize değil

Cildin en hassas bölgesi olan gözaltı ve çevresi aynı zamanda dış etkenlerden de en çok etkilenen bölgedir. Cildin diğer alanlarına göre derinin 7 kat daha ince olduğu gözaltı ve çevresinde en sık rastlanılan sorunlar ise morluklar, mimik ve yaşa bağlı ince çizgilerdir. BB Glow, doğal içerikli formülasyonu ile hem gözaltı morluklarını minimize etmek hem de ince çizgilerin görünümünü azaltmak için etkili bir yöntemdir. İçerdiği bitkisel içerikler cildin daha aydınlık ve ışıltılı bir görünüm kazanmasını sağlar. En önemli özelliği solüsyon olarak kullanılan bitkisel içeriklerin ciltte bulunan serbest radikalleri nötralize ederek estetik sorunları ortadan kaldırmasıdır. Birçok kişinin mustarip olduğu göz çevresindeki koyu halka görünümünü azaltmak için tercih edilen bu yöntem, yüksek nem oranı sayesinde hücre yenilenmesine katkı sağlar. Kolajen üretimini hızlandıran BB Glow, gözaltlarına canlılık verirken koyu halkaların yol açtığı yorgun görünümü azaltır.

Bir taşla iki farklı soruna elveda

BB Glow uygulamasının çok fazla tercih edilmesi bir tesadüf değildir. Tamamen doğal içeriklerin kullanıldığı BB Glow, hassas yapıdaki göz çevresinde iki farklı soruna aynı anda çözüm sağlar. Koyu halka görünümünü azaltırken kolajen ve elastin üretimini destekleyerek ince kırışıklıklar üzerinde de etkilidir. Cildin sıkılığını arttırarak çok daha genç bir görünüme kavuşmanın ipuçlarını sunar.

Peki, BB Glow nasıl uygulanıyor?

BB Glow işleminde bitkisel ürünlerden oluşan solüsyonun cildin alt katmanlarına nüfuz etmesini sağlamak için mikro iğneler kullanılır. Birçok kişinin düşündüğünün aksine işlem sırasında kullanılan serum, fondötenin sıvılaştırılmış hali değildir. Natürel içeriklerde elde edilen bir karışım tercih edilir.

Uygulamada kullanılacak iki farklı tonda serum vardır ancak farklı cilt tipleri için bu serumlar çeşitlendirilebilir. Kişinin cilt tipine uygun olarak seçilen serum, dermapen ile cilde uygulanır. 10 gün aralıklarla toplamda 3 seans şeklinde yapılan BB Glow işlemi, her mevsim kolaylıkla uygulanabilir.