Bbc 100 Kadın 2018: Bu Yıl Listede Kimler Var?

BBC, bu yıl da hikayeleri ve çalışmalarıyla dünyaya ilham veren 100 kadını seçti.BBC 100 Kadın projesinin 2018 yılı için belirlediği iki tema, harekete geçirmek için öfkeyi kullanmak ve tarihin gölgesinde kalmış kadınların hikayeleri.Listede yer alan 60 ülkeden 15 ila 94 yaş aralığındaki kadınlar arasında, liderler de var gizli kahramanlar da...Bazı kadınlar, proje kapsamında hazırlanan BBC'nin "Özgürlük Çöp Kutusu" adını verdiği dijital platforma, kendilerini kısıtladıklarını düşündükleri eşyaları attı.Bazıları ise, bütün olanaksızlıklara rağmen yakaladıkları başarı hikayelerini anlattı.Cezaevindeki yıllarını ilham verici bir iş kurmak için kullanan kadın ile neredeyse bir erkek ile takas edilecek Afgan kızın hikayesi, bunlardan sadece bazıları.Alfabetik sıraya göre, isim, yaş, meslek, doğum yeri ve biyografileriyle sıralanmıştır.1) Abisoye Ajayi-Akinfolarin, 33 - Girişimci, Nijerya.Abisoye, ülkesi Nijerya'da kız çocuklarına kendi köylerindeki toplumsal sorunları çözebilmeleri için, internet sitesi yazılımcılığı, kodlama ve tasarım dersleri verilen sivil toplum kuruluşu GirlsCoding'i kurdu.2) Esraa Al Shafei, 32 - Kar amacı gütmeyen dijital platform Majal.org'un yöneticisi, Bahreyn.Esraa Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da gölgede kalmış insanların seslerini duyurmak için çok sayıda dijital platform kurdu.3) Svetlana Alekseeva, 18 - Manken, Rusya.Bir yangından bedeninin yarısında yanıklarla kurtulan Svetlana, şimdi vücudunda yaraları olan diğer insanlara bedenleriyle barışmaları için yardım ediyor.4) Lizt Alfonso, 51 - Direktör ve Koreograf, Küba.Lizt, dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce şehirde gösteriler sahneleyen ve uluslararası tanınırlık kazanan dans akademisini kurdu.5) Nimco Ali, 35 - Yazar ve aktivist, Somaliland.Nimco, kadın sünnetine karşı eylemler yürüten ödüllü bir aktivist.6) Isabel Allende, 76 - Yazar, Peru.Isabel Allende, İspanyolca'da dünyanın en çok okunan kitapların yazarı. 42 dile çevrilen kitapları, bugüne kadar 70 milyondan fazla sattı.7) Büşra Yahya Almutawakel, 49 - Sanatçı, fotoğrafçı ve aktivist Yemen.Büşra, Yemen'in ilk kadın profesyonel fotoğrafçısı ve eserlerinden bazıları, İngiltere'deki British Museum dahil olmak üzere pekçok uluslararası platformda sergileniyor.8) Alina Anisimova, 19 - Öğrenci programcısı, Kırgızistan.Alina, Kırgızistan'da kız çocukları için açılan Uzay Okulu'nun lideri. Okulun amacı, gelecekte ülkenin ilk uydusunu uzaya yollamak.9) Frances Arnold, 62 - Kimya mühendisliği, biyomühendislik ve biyokimya profesörü, ABD2018'de Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar arasındaki Frances, laboratuvarında enzimlerle ileri tıp teknolojilerinden çamaşır deterjanlarına pek çok şeyi yaratan çalışmalara imza attı.10) Uma Devi Badi, 54 - Milletvekili, Nepal.Nepal'de "dokunulmaz" olduğu iddia edilen Badi isimli topluluktan ve bu grup hakkındaki algıyı değiştirmek için çabalıyor.11) Judith Balcazar, 65 - Emekli moda tasarımcısı, İngiltere.Daha önce pek çok moda şirketine liderlik eden emekli modacı Judith, idrar kaçırma sorunu olan kadınlar için özel iç çamaşırları üreten Giggle Knickers şirketinin de kurucularından.12) Cindy Arlette Contreras Bautista, 28 - Avukat, Peru.Peru'da aile içi şiddete karşı NiUnaMenos (Bir Kadın Daha Eksilmeden) hareketinin yüzü olan Arlette'in erkek arkadaşı tarafından şiddet gördüğü videosu internette paylaşım rekorları kırmıştı.13) Leyla Belyalova, 61 - Akademisyen, Özbekistan.Özbekistan dağlarındaki ekosistemin ve kuş türlerinin korunması için çalışan üniversite öğretim üyesi.14) Analia Bortz, 51 - Doktor, haham ve biyoetikçi, Arjantin.Analia, kısırlık yaşayan kadınların holistik (bütünsel) tıpla tedavisi üzerinde çalışıyor.15) Fealofani Bruun, 35 - Yat kaptanı, Samoa.Okyanusya ülkesi Samoa'nın ilk yat kaptanı ünvanına sahip olan Fealofani, ülkede geneleksel kanoculuğu da teşvik etmeye çalışıyor.16) Raneen Bukhari, 31 - Küratör ve sosyal medya yöneticisi, Saudi Arabia.Raneen ailesinin tasarım şirketi için çalışan bir küratör ve sanat danışmanı.17) Joy Buolamwini, 28 - Yapay zeka sanatçısı/araştırmacı, Kanada.Joy, yapay zekanın toplumsal etkilerini sanat ve araştırma ile görselleştirmeye çalışan bir "kodlama şairi".18) Barbara Burton, 62 - BehindBras şirketinin CEO'su, İngiltere.50'li yaşlarının sonunda parmaklıklar ardına giren Barbara, cezaevinden çıkan kadınların moda sektöründe kariyer yapması için eğitimler veren BehindBras şirketini kurdu.19) Tamara Cheremnova, 62 - Yazar, Rusya."Siberya'nın hikaye anlatıcısı" lakaplı Tamara, beyin felci ile yaşamını sürdürmeye çalışırken bir yandan masallar yazıyor.20) Chelsea Clinton, 38 - Clinton Foundation'ın Başkan Yardımcısı, ABD.Clinton Foundation'ın Başkan Yardımcısı Chelsea, gelecek kuşakların liderlerini güçlendirmeye yardımcı olacak pek çok inisiyatifle çalıştı ve çok sayıda kitap yazdı.21) Stacey Cunningham, 44 - New York Menkul Kıymetler Borsası Grup Başkanı, ABD.New York Menkul Kıymetler Borsası'nın 67'inci başkanı aynı zamanda kurumun 226 yıllık tarihindeki ilk kadın lider.22) Jenny Davidson, 50 - Stand Up Placer'ın CEO'su, ABD.Aile içi şiddet, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı mağdurlarına destek veren Jenny, kurbanları ve evcil hayvanlarını kabul eden bir sığınma evini yönetiyor.23) Asha de Vos, 39 - Deniz biyolojisi uzmanı, Sri Lanka.Asha, deniz ve okyanus canlılarını korumak ve türlerin hayatta kalmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyor.24) Gabriella Di Laccio, 44 - Soprano ve DONNE: Müzik'te Kadınlar projesinin yaratıcısı, Brezilya.Uluslararası ödüller kazanmış bir soprano olan Gabriella, kadın bestecilerin tanınırlık kazanması için DONNE: Müzik'te Kadınlar projesini ortaya attı.25)Xiomara Diaz, 34 - Girişimci, restoran sahibi ve yardım kuruluşunun lideri, Nikaragua.Xiomara, ülkesi Nikaragua'da kendi iş çevresini kullanarak cinsel istismar vakalarını ifşa ediyor, istismarla mücadele ediyor, toplumda da bu meseleyle ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.26) Noma Dumezweni, 49 - Oyuncu, eSwatini (Eski adıyla Swaziland).Noma, Londra ve New York tiyatrolarında sahnelenen ve Harry Potter'ın yetişkinliğini anlatan Harry Potter ve Lanetli Çocuk oyununda, Hermione Granger karakterini canlandıran ilk kadın.27) Chidera Eggerue, 23 - Blogger, İngiltereChidera, kadın vücuduyla ilgili algıları tartışmaya açan bir sosyal medya hareketi olan #sarkıkmemelerönemlidir hareketinin arkasındaki aktivist ve yazar.28) Shrouk ElAttar, 26 - Elektronik tasarım mühendisi, Mısır.Shrouk, ülkesi Mısır'da lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT) bireylerin haklarını savunmak ve karşılaştıkları sorunlarla ilgili farkındalık yaratmak için göbek dansını kullanan bir mülteci ve mühendis.29) Nicole Evans, 44 - İnternet üzerinden satış uzmanı, İngiltere30 yaşındayken hakkında primer over yetersizliği (erken yumurtalık yetmezliği) teşhisi konan Nicole, şimdi erken menopoz yaşayan kadınlara destek veriyor.30) Raghda Ezzeldin, 26 - Serbest dalışçı, Mısır.Raghda, solunum aygıtı olmadan zorlu derinliklere dalış yaparak rekorlar kıran bir serbest dalışçı.31) Mitra Farazandeh, 42 - Sanatçı, İran.Mitra, fiziksel engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları anlatan bir sanatçı.32) Mamitu Gashe, 72 - Fistül tedavisi uzmanı cerrah, EtiyopyaKendisi de sıklıkla doğumlarda yaşanan bir travma olan anal fistülden tedavi gören Mamita, aynı soruna sahip kişileri ameliyat eden uluslararası lisans almış bir cerrah.33) Meena Gayen, 36 - Şirket sahibi, Hindistan.Meena Sundarbans ormanlarında köyler arasındaki bağlantıları kurmak için tuğla yollar yapan kadınlarla beraber çalışıyor.34) G.E.M., 27 -Şarkıcı, şarkı yazarı, Çin.G.E.M, ülkesi Çin'de çok satan bir şarkıcı ve şöhretini; müzik, eğitim ve yoksulluk alanlarında çalışan yardım kuruluşlarına destek vermek için kullanıyor.35) Fabiola Gianotti, 58 - Fizikçi, İtalya.Parçacık fizikçisi Fabiola, 2016'da Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi Cern'in genel müdürü oldu.36) Julia Gillard, 57 - Eski Avustralya Başbakanı, İngiltere.Julia, Avustralya'nın ilk kadın başbakanı olmakla beraber, şimdilerde kadınlar ve kız çocukları için eğitim ve liderliğe destek kampanyaları yürütüyor.37) Elena Gorolova, 49 - Sosyal hizmetler uzmanı, Çek Cumhuriyeti.Zorla kısırlaştırmaya karşı kampanya yürüten Elena, bakım evine yollanan çocukların da kendi ailelerine geri verilmesi için çabalıyor.38) Randi Heesoo Griffin, 30 - Buz hokeyi oyuncusu ve veri analisti, ABD.Olimpiyatlarda yarışan buz hokeycisi Randi, kadın ve erkekler arasında ücret farkı olmadığını iddia edenlere, veri analizi yöntemiyle kadın hokeycilerin sosyal medyada en az erkek oyuncular kadar popüler olduğunu kanıtladı. 2018'deki 'Birleşik Kore' olimpiyatlarında takımının ilk gölünü attı.39) Janet Harbick, 33 - Taşıyıcı anne, güzellik uzmanı, Kanada.Janet beş çocuklu çalışan bir anne ve gönüllü olarak ikinci kez taşıyıcı annelik yapıyor.40) Jessica Hayes, 41 - Öğretmen, ABD.Jessica, bir kutsanmış bakire yani 'İsa'nın gelini' olarak sonsuza dek bakire kalma yemini etmiş bir teoloji öğretmeni.41) Thando Hopa, 29 - Manken, avukat, aktivist, Güney Afrika.Thando Güney Afrika'dan 2018 Pirelli Takvimi'ne girmiş ilk albino ve ülkesindeki ve dünyadaki diğer albinoların görünürlüğü için kampanya yürütüyor.42) Hindou Oumarou Ibrahim, 35 - Çevreci, yerlilere ve kadınlara destek veren aktivist, ÇadHindou, hem Çad hem de dünyada yerli halkların haklarını ve çevreyi korumak için çalışmalar yürütüyor.43) Reyhan Jamalovav, 16 -Öğrenci, girişimci, Azerbaycan.Reyhan, yağmur sularından enerji üreten Rainergy şirketinin kurucusu ve CEO'su olan genç bir girişimci.44) Cemile Cemil, 32 - Oyuncu, yazar, aktivist, sunucu, İngiltere.NBC televizyonunun dünyaca sevilen dizisi The Good Place'de oynayan Cemile Cemil, kurduğu @i_Weigh isimli sosyal medya platformu üzerinden takipçilerine neyin onları gururlu hissettirdiğini anlatmaları konusunda teşvik veriyor.45) Liz Johnson, 32 - Paralimpik atlet ve girişimci, İngiltere.Pekin'deki Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan yüzücü Liz, engellilerin istihdamı konusunda yaşanan uçurumu kapatmak için bir insan kaynakları kuruluşu kurmuş.46) Lao Khang, 26 - Rugby oyuncusu ve koçu, Laos.Laos'da tarihi zaferler kazanan kadınlar rugby takımına koçluk eden Lao, Hmong etnik grubundan koçluk lisansı alan ilk kadın.47) Joey Mead King, 44 - Manken, Filipinler.Joey, Asya'nın dört bir yanında tanınan bir manken ve sunucu. Joey aynı zamanda transseksüel eşi Angelina Mead King ile ilişkilerini anlattığı bir belgeselle tanınıyor.48) Krishna Kumari, 40 - Siyasetçi, Pakistan.Daha önce 3 yıl boyunca cebri çalıştırılan ve kadın hakları alanında kampanya yürüten Krishna, Pakistan Senatosu'na seçildi.49) Marie Laguerre, 22 - İnşaat mühendisi ve mimarlık öğrencisi, Fransa.Marie kadınların sokakta cinsel istismar hikayelerini paylaşabileceği bir platform kurdu. Kendisini sokakta taciz eden kişiyi ifşa ettiği videosu da sosyal medyada viral olmuştu.50) Veasna Chea Leth, 44 - Avukat, Kamboçya.Kamboçya'nın Hukuk ve Ekonomi Kraliyet Üniversitesi'nde hukuk okumaya hak kazanan ilk kadın olan Vaesna, kadınlara yurt olanağı olmadığı için okulu yakınlarındaki bir bodrumda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.51) Ana Graciela Sagastume Lopez, 38 - Savcı, El Salvador.2016'da ülkesinin kadın cinayetlerinden sorumlu biriminin başına geçen savcı Ana, bu yılın başında da ülkesinin ilk kadın ve kadına şiddetten sorumlu özel savcısı oldu.52) Maria Corina Machado, 51 - Siyasi lider, Venezuela.Maria, Venezuela'da demokratik süreçlerin güvenliği için kampanya yürüten bir siyasi lider.53) Nanaia Mahuta, 48 - Maori kökenli bakan, Yeni ZelandaYeni Zelanda parlamentosunda 22 yıl boyunca hizmet veren Nanaia, yüzünde etnik bir grup olan Maori'nin geleneksel dövmesini taşıyan ilk kadın parlamento üyesi.54) Sakdiyah Maruf, 36 - Stand-up sanatçısı, Endonezya.Endonezya'nın ilk kadın Müslüman Stand-up'çısı Sakdiyah, radikal İslamcılık ve kadına karşı şiddetle mücadele etmek için mizahı kullanıyor.55) Lisa McGee, 38 - Yazar, İngiltere.Kuzey İrlandalı oyun yazarı Lisa, 2004'ten bu yana Channel 4 televizyon kanalının en çok izlenen programı olan Derry Girls dizisinin de senaryo yazarı.56) Kirsty McGurrell, 30 - Yardım kuruluşu koordinatörü, İngiltere.Kendi oğlu Louis de ölü doğan Kirsty, aynı acıyı yaşayan aileler için hatıra kutuları hazırlıyor. Kuruluşun adı da oğlundan ilhamla "4Louis" (Louis için).57) Becki Meakin, 52 - Shaping Out Lives yardım kuruluşunun genel müdürü, İngiltere.Necki, kendisi gibi engelli olan ve aile içi şiddete maruz kalanların yaşadığı eşitsizlikleri araştırıyor, mültecilerin topluma kazandırılmaları için de danışmanlık yapıyor.58) Ruth Medufia, 27 - Metal işçisi, Gana.Gana'da bir gecekondu mahallesinde yaşayan kaynak ustası Ruth, inşaat fabrikalarında çalışan genç kadınlar için de bir rol modeli.59) Larisa Mikhaltsova, 66 - Manken ve müzik öğretmeni, Ukrayna.Akordeon öğretmeni Larisa, 63 yaşında model olan ilk kadın.60) Amina J Mohammed, 57 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı, Nijerya.Nijerya'nın eski çevre bakanı Amina, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un yardımcısı seçilmişti.61) Yanar Muhammed, 58 - Irak'ta Kadınların Özgürlüğü Örgütü Başkanı (OWFI), Iraq.Yanar, Irak'ta şiddet ve istismara uğrayan bir sığınma evi ağını yönetiyor. OWFI sayesinde ülkede şiddete uğrayan 800'den fazla kadına destek verildi.62) Joseline Esteffania Velasquez Morales, 26 - Öğrenci ve sivil toplum kuruluşu ortak yöneticisi, Guatemala.Joseline cinsel ilişki ve zorla evlilik gibi konularda genç kadınlara ve kız çocuklarına yardım eden ve onları eğiten bir kuruluşu yönetiyor.63) Robin Morgan, 77 - Yazar ve aktivist, ABD.Şu ana dek 20 kitap yazan Robin, ABD'de kadın hareketinin liderlerinden ve Kardeşlik Küreseldir Enstitüsü ile Kadınların Medya Merkezi'nin kurucusu.64) Nujeen Mustafa, 19 - Öğrenci, Suriye.Suriye'deki iç savaştan tekerlekli sandalyesi üzerinde kaçan kadın, engelli diğer göçmen ve mültecilere destek veriyor.65) Dima Nashawi, 38 - Sanatçı, Suriye.Dima, Suriye'den insan hikayelerini toplayan bir sanatçı, görsel hikaye anlatıcısı ve palyaço.66) Helena Ndume, 58 - Göz doktoru, Namibya.Helena ülkesi Namibya'da görme sorunu yaşayan 35 binden fazla hastayı ücret almadan ameliyat etti. Hastalar ona "Namibya'nın sihirli doktoru" lakabını verdi.67) Kelly O'Dwyer, 41 - Parlamento üyesi, Avustralya.Kelly, Avustralya parlamentosunda çalışma bakanı ve kadınlardan sorumlu bakan olarak görev yapıyor. Kelly aynı zamanda görevdeyken doğum yapan ilk Avustralyalı bakan.68) Yuki Okoda, 23 - Gökbilimci, Japonya.Fizikçi Yuki, güneş sisteminin nasıl oluştuğuyla ilgili fikir verebilecek yeni bir yıldızı keşfetti.69) Olivette Otele, 48 - Bath Spa Üniversitesi'nde tarih profesörü, Kamerun.Tarihçi Olivette, Avrupa'da sömürge tarihi ve sömürge sonrası tarih üzerinde çalışmalar yürütüyor.70) Claudia Sheinbaum Pardo, 56 - Mexico City Valisi, Meksika.Claudia Mexico City'nin ilk kadın valisi ve aynı zamanda Nobel Barış Ödülü bir fizikçi.71) Park Soo-yeon, 22 - Dijital kampanya uzmanı, Güney Kore.Soo-yeon, internet ortamındaki cinsel suçların önüne geçmek isteyen bir kuruluşun temelini attı.72) Ophelia Pastrana, 36 - Komedyen ve televizyon yüzü, Kolombiya.Fizikçi, ekonomist ve komedyen Ophelia, sözünü sakınmayan bir transeksüel televizyon yüzü.73) Viji Penkoottu, 50 - Aktivist, Hindistan.Kerala eyaletinde kadınlar için bir sendika kuran Viji, çalışma saatlerinde oturma hakkı dahil satış uzmanı kadınların temel haklarını alabilmeleri için mücadele ediyor.74) Brigitte Sossou Perenyi, 28 - Belgesel yapımcısı, Gana.Brigitte, ödüllü bir televizyon yapımcısı olarak Togo'da kız çocuklarının "ailelerinin günahlarını ödemesi için" tapınaklarda hizmet vermeye yollanması anlamına gelen Trokosi geleneğini anlatıyor.75) Vicky Phelan, 44 - Eğitimci, İrlanda.Vicky, İrlanda'da kendisi dahil yüzlerce kadına yanlış smear testi sonuçları verildiğini ve bu skandalın kadınlarla paylaşılmadığını ortaya çıkaran kadın.76) Rahibi Soma Popere, 55 - Çiftçi, Hindistan.Rahibi, Hindistan'ın kuzeyindeki yerli toplumlarda tohumların korunması ve tarımın desteklenmesi için bir harekete öncülük etti.77) Valentina Quintero, 64 - Gazeteci, Venezuela.Valentina, Venezuela'nın her bir köşesinde çevresel sorunlar ve turizmle ilgili yazılar yazıyor, televizyon programlarını sunuyor.78) Sam Ross, 30 - Yemek servisi asistanı, İngiltere.Glasgow City College'da 10 yıldır yemek servisi asistanı olarak çalışan Sam, dünyayı gezerek Down sendromluları temsil ediyor.79) Fatma Samoura, 56 - FIFA Genel Sekreteri, Senegal.Fatma, FIFA genel sekreterliğine gelen ilk kadın ve de ilk Afrikalı.80) Juliet Sargeant, 53 - Bahçe tasarımcısı, Tanzanya.Doktorluktan bahçe tasarımcılığına geçen Juliet, bahçelerin "göründükleri kadar iyi hissetmelerini sağlamak" istediğini söylüyor.81) Sima Sarkar, 44 - Tam zamanlı anne, Bangladeş.Sima'nın 18 yaşındaki engelli oğlunu hastaneye taşıdığı fotoğraf, sosyal medyada viral oldu.82) Şaparak Şacarizade, 43 - Aktivist, İran.Şaparak İran'da çarşaf yasağına karşın örtünmeyi reddettiği için 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor ve sürgünde yaşıyor.83) Haven Shepherd, 15 - Ögrenci ve yüzücü, Vietnam.Haven anne ve babası intihar bombasını infilak ettirdiğinde bebekti ve dizlerinden aşağısı patlamada koptu. Şimdi paralimpik olimpiyatlarında yarışan bir yüzücü.84) Nenney Shushaidah Binti Shamsuddin, 42 - Hakim, MalezyaNenney Malezya'da kadınların mahkeme önünde korunması için ve Şeriat yasalarıyla ilgili olumsuz algıların değişmesi için mücadele veriyor.85) Hayat Sindi, [yaşı gizli tutulmuştur] - İslami Kalkınma Bankası'nda bilimsel çalışmalar biriminin başkanı, Suudi Arabistan.BM İyi Niyet Elçisi bilim insanı Hayat, dünyanın en tanınmış biyoteknoloji uzmanlarından biri ve yaratıcılığı teşvik eden i2 Enstitüsü'nün kurucusu.86) Jacqueline Straub, 28 - Dinbilimci, gazeteci ve yazar, Almanya.Jacqueline, Almanya'da Vatikan'ın "cam tavanını" aşan ilk Katolik kadın rahip olmak için çabalıyor.87) Donna Strickland, 59 - Fizik profesörü, Kanada.Kanada'daki Waterloo Üniversitesi'nde çalışan Fizik Profesörü Donna, 2018'de Nobel Fizik Ödülü'nü alan bilim insanları arasında.88) Kanpassorn Suriyasangpetch, 30 - Dişçi, girişimci, Tayland.Kanpassorn Tayland'da akıl sağlığı sorunları yaşayan insanlar için ilk telefon uygulamasını yarattı.89) Setsuko Takamizawa, 90 - Emekli, Japonya.Setsuko, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda turistlere rehberlik edebilmek için İngilizce öğreniyor.90) Nergiz Taraki, 21 - Sivil toplum kuruluşu hukuk danışmanı, Afganistan.Ailesinin beşinci kızı olan Nergiz, az kalsın bir erkek çocuğuyla takas edilecekmiş. Ancak ailesi okulunu bitirmesine izin vermiş ve şimdi kadınların güçlendirilmesi için çalışmalar yapıyor.91) Ellen Tejle, 34 - Medya evi Fanzingo'nun CEO'su, İsveç.Ellen, kadınların sinemadaki temsiliyle ilgili farkındalığı artırmak için küresel bir kampanya başlattı.92) Helen Taylor Thompson, 94 - Eski ajan ve yardım kuruluşunun sahibi, İngiltere.Helen, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in "gizli ordusu"ndaydı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında casuslara şifreli mesajlar gönderiyordu. Daha sonra Avrupa'da AIDS hastaları için ilk bakımevini kurdu.93) Bola Tinubu, 51 - Avukat, Nijerya.Bola Nijerya'da çocuklar için ilk bedava acil yardım telefon hattını kurdu.94) Errollyn Wallen, 60 - Besteci, Belize.Errollyn 17 farklı opera yazdı ve Ivor Novello Ödülü'nü kazandı.95) Safiye Wazir, 27 - Aktivist, Afganistan.16 yaşında ABD'nin New Hampshire eyaletine göç eden Safiye, 2018 ara seçimlerinde eyaletin ilk Afgan göçmeni temsilcisi seçildi.96) Gladys West, 88 - Matematikçi, ABD.Eski bir öğretmen olan Matematikçi Gladys, GPS'in geliştirilmesinde öncü oldu.97) Luo Yang, 34 - Fotoğrafçı, Çin.Luo, 2007 yılından beri Çin'de yaşayan genç kadınların portre fotoğraflarını çekiyor.98) Maral Yazarloo-Pattrick, 37 - Moda tasarımcısı ve motorcu, İran.Maral, motorsikleti üzerinde dünyayı gezerek İranlı kadınların halk içinde motorsiklet kullanmalarını yasaklayan kuralları zorluyor.99) Tashi Zangmo, 55 - Bhutan Rahibeler Kuruluşu'nun lideri, Bhutan.Tashi Bhutan'ın en kırsal bölgesinde doğdu ve büyüdü, ardından Hindistan ve ABD'de yüksek öğretimini tamamladı. Tashi şimdi Bhutan Rahibeler Kuruluşu'na liderlik ediyor.100) Jing Zhao, 35 - Girişimci, Çin.Jing, kadınların bedenleri ve cinsel arzularını tanımaları ve tartışmaları için bir internet ağını yönetiyor, bu platform üzerinden kadınların seksten daha çok zevk almalarını sağlayabilecek ürünlerin reklamını yapıyor.Fotoğraflar: BBC, Michelle Frankfurter, Amanda Desiree Brown, Christopher Lane, Deji Akinpelu, Monica Stromdahl, Fergal Philips, Water and Grace Photography, Samara Fox, Christian Beutler, Joshua Paul, Kings College London, Lori Barra, United Nations, Bath Spa Üniversitesi, Abdullah Alshehri, Micky Wiswedel, Dima Nashawi, Mitra Farazandeh,Waterloo Üniversitesi, Isabell Hojman, Bryce Vickmark, Brigitte Sossou Perenyi, Mamitu Gashe, Gypsy Westwood, David Dittmar, Maria Scard, Caltech, Anatole Klapouch, Azzurra Primavera, Lily Martin, Sakdiyah Ma'ruf, YIEDIE Project, Kola Oshalusi, Padam Bist, Rachell Smith, Getty Images, Channel 4, Celine Nieszawer, Elena Gorolova, Anoulek Douangdala, Hector Garrido, Muktha Deedi Chand, mu Mu, Shutterstock, Sela Shiloni, Nevada Halbert, Anna Bertram, Salma Khalil ve Terre Indigene, Tashi Zangmo, Meli Wetzel, Nicole Laxton, Yvonne Venegas, GoJoven Guatemala, Macepena,Today's Catholic/Joe Romie, Leylya Belyalova, Krishna Kumari, Michaela Tornaritis, Shaira Luna, Chelsea Clinton, Zhang Chao, Tutul Nesar, @Diego Maeso, @Brizzle Boiz