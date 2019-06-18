18.06.2019 16:49
Haberler» Dünya» Haber
BBC

BBC, Çin'de Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girdi

BBC, Çin

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, devletin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde tutuyor.

Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkü, devletin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde tutuyor.

BBC'nin özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" gösteriyor.

Pekin hükümeti bu kampların varlığını uzun süre reddediyordu.

Ancak bu kamplar "radikal ideolojilerle" mücadele kapsamında, "mesleki yeterlilik eğitim merkezleri" olarak

Namaz kılmanın yasak olduğu kamplarda "öğrenciler", 10'ar kişilik koğuşlarda kalıyor.

Tesis yetkilileri, yapılan eğitimle ilgili olarak ise, "Biz onların düşüncelerindeki aşırı eğilimleri ayıklıyoruz" diyor.

Yaklaşık 1 milyar 385 milyon nüfuslu Çin'de Budistler nüfusun yaklaşık yüzde 18, Hristiyanlar yüzde 5'ini ve Müslümanlar da yüzde 1,8'ini oluşturuyor.

BBC'den John Sudworth'ün haberi.

BBC
Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Son Dakika Haberleri
17:19 İngiltere'de Prens Harry'e saldırı düzenlenmesi çağrısı yapan iki Neo-Nazi'ye hapis cezası
17:07 ABD'nin yaptırım içerikli mektubuna Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt
17:07 Çipras'tan Avrupa Konseyi'ne 'Türkiye'yi kınama' çağrısı
17:00 Arjantin'de kadın sürücüden çekiçli saldırı
16:49 BBC, Çin'de Uygur Türklerinin tutulduğu 'eğitim kamplarına' girdi
16:45 Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
16:42 Arjantin'de kadın sürücüden çekiçli saldırı