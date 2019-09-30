BBC Genel Müdürü: Spiker Naga Munchetty'nin Trump hakkındaki sözleri

BBC Genel Müdürü Tony Hall, BBC spikeri Naga Munchetty'nin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sözlerinin, BBC İdari Şikayetler birimi tarafından "editoryal kuralları kısmen çiğneme" olarak kabul edilmesini doğru bulmadığını açıkladı.

Hall, Munchetty'nin sözlerinin, hakkındaki "tarafsızlık" şikayetinin BBC tarafından kısmı olarak kabul edilmesine yeterli gerekçeyi oluşturmadığını belirtti.

BBC İdari Şikayetler birimi (ECU), bir izleyiciden gelen şikayet üzerine geçen hafta verdiği kararla Munchetty'nin "BBC'nin editoryal ilkelerinin çizdiği sınırın dışına çıktığını" bildirmişti.

BBC Genel Müdürü Hall ise son açıklamasıyla, ECU'nun kararını bozmuş oldu.

Söz konusu tartışma, BBC spikeri Naga Munchetty'nin, ABD Başkanı Trump'ın göçmen kökenli dört ABD'li Demokrat kadın siyasetçiye yönelik "Ülkenize geri dönün" açıklamasına yönelik sözleri sonrası başlamıştı.

Munchetty, 17 Temmuz tarihli BBC Breakfast programında, Trump'ın bu sözlerinin ırkçılık barındırdığını söylemişti.

BBC İdari Şikayetler birimi, Munchetty'nin sözleriyle ilgili aldıkları bir şikayet sonrası, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada Munchetty hakkındaki şikayetin kısmen onaylandığını ve BBC'nin editoryal kurallarının "gazetecilerin, kişilerin açıklamaları hakkında şahsi fikirlerini belirtmelerine izin vermediğini" belirtmişti.

BBC'nin bu kararı, sendikalar, kendi çalışanları ve sunucularının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurum tarafından eleştirilmişti.

Muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn kararın yeniden gözden geçirilmesini istemiş, İşçi Partisi milletvekili Seema Malhotra da 100'den fazla milletvekilinin imzasının bulunduğu bir mektupla Hall'dan konuyla ilgili görüşme talep etmişti.

BBC İcra Komitesi de Munchetty'ye desteğini açıklamıştı.

Son olarak BBC Genel Müdürü Hall da bu akşam tüm BBC çalışanlarına gönderdiği e-mail'da BBC İdari Şikayetler biriminin Munchetty hakkındaki kararını şahsen incelediğini belirterek "Irkçılık ırçılıktır. BBC ırkçılık konusunda tarafsız kalamaz" dedi ve şikayetin BBC Şikayetler birimi tarafından kısmen haklı bulunmasının doğru olmadığını belirtti.

Hall: Munchetty çok iyi bir gazeteci

BBC Genel Müdürü e-mail'da birçok BBC çalışanının kendisinden ECU'nun kararını şahsen gözden geçirmesini istediğini ve bu talepleri yerine getirdirek 'tüm argümanlara dikkatle bakıp, görüntüleri izlediğini, şikayeti incelediğini' belirtti.

Hall'un mektubu şöyle devam ediyor:

"Söz konusu kararda, (Naga'nın) editoryal çizginin çok az dışına çıkıtığı belirtilmişti. Bunlar genellikle karar verilmesi zor yargılardır. Ama söz konusu durumda Naga'nın sözlerinin, hakkındaki şikayetin kısmen kabul edilmesine gerekçe oluşturduğunu düşünmüyorum.

"Naga hakkında bir ceza söz konusu değildir ve umarım bu açıklamam bunu tamamen açıklığa kavuşturur.

"Naga çok iyi bir gazeteci ve spiker ve BBC'de çalışmasından ötürü gurur duyuyorum".

Programda neler söylenmişti?

Munchetty ve programın diğer sunucusu Dan Walker arasında, bir Trump destekçisiyle yapılan söyleşi yayınlandıktan sonra gerçekleşen diyalog şöyleydi:

- DW: Kimin söylediğini hatırlayamıyorum ama dün akşamdan aklımda kalan en çarpıcı ifade şu: Bugüne kadar 'ülkene dön' lafını çok defa duydum ama Beyaz Saray'da oturan bir adamdan ilk defa duyuyorum.

- NM: Beyaz olmayan bir kadın olarak ne zaman geldiğim yere dönmem söylendiyse bu söylem ırkçılık barındırmıştır. Burada kimseyi herhangi bir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne anlama geldiğini bilirsiniz.

- DW: Burada fikirlerini açıklamak için bulunmuyorsun ama daha önce böyle sözlere maruz kalmış birisi olarak bunu ondan (Donald Trump'tan) duyduğunda nasıl hissettin?

- NM: Öfkeli. Kesinlikle öfkeli. Bu ülkede çok sayıda kişinin bu konumdaki birinin böyle bir söylem kullanarak kuralları çiğnemekten çekinmemesine öfkelendiğini tahmin ediyorum.

- DW: Bu söyleminin başkalarına da bu yönde cesaret verdiğini mi hissediyorsun?

- NM: Evet, evet.

- DW: Pozisyonunu güçlendirmek için üzerine düşünülmüş bir strateji gibi duruyor.

- NM: Bunu sadece ilgi çekmek için yapması doğru değil… sorumluluğu olan bir makamda bulunuyor.