BBC Müzik Kanalı, Cinsel İstismarla Anılan Michael Jackson'ın Şarkılarını Sildi

'Popun Kralı' olarak anılan Michael Jackson hakkında yıllarca çocuk tacizi suçlamaları yapılmıştı. Dünyaca ünlü yıldız Micheal Jackson'ın çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu konu alan belgesel 'Leaving Neverland' büyük yankı uyandırmasının ardından, BBC Radio 2 Müzik Kanalı, Jackson'ın şarkılarını silme kararı aldı.
KARAR BELGESELDEN SONRA ALINDI
Kararın, geçen hafta yayınlanan şarkıcının çocuk istismarcısı olduğunu gösteren belgeselin yayınlanmasından sonra alındı.
CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIKLARINI SÖYLEDİLER
40 yaşındaki James Safechuck ve 36 yaşındaki Wade Robson belgeselin yayınlandığı programda Jackson tarafından,cinsel istismara uğradıklarını söylemişlerdi.
BİR HAFTADAN BERİ ŞARKILARI YAYINLANMIYOR
BBC RAdio 2, kararın alındığı geçen cumartesiden beri Jackson'nun şarkılarını yayınlamıyor.
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