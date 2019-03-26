BBC'nin 57 Yaşındaki Muhabiri, Bir Kadınla Öpüşürken Yakalandı

2004 yılında El– Kaide üyelerinin kendisine ateş etmesi sonucu tekerlekli sandalye ile hayatına devam eden 57 yaşındaki Frank Gardner, Londra'da bir meyhanede bir kadınla öpüşürken objektiflere takıldı.

UZUN SÜRE ÖPÜŞTÜLER

Etraftaki insanlara hiç aldırış etmeden uzun süre öpüşen ikiliyi görenler, ' Genç aşıklar' yorumları yapmalarına sebep oldu.

ÇATIŞMADA AĞIR YARALANMIŞTI

Gardner, 2004 yılında Suudi Arabistanda muhabirlik yaptığı sırada El– Kaide üyelerinin kendisine ateş etmesi sonucu bir mermi omurgasına isabet etmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Frank Gardner'ın ağır yaralandığı saldırıda kameraman Simon Cumbers hayatını kaybetmişti.