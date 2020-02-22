BBC'nin temizlik işçisi dediği kadının lüks yatta eğlendiği görüntüler ortaya çıktı

BBC Türkçe'nin 'Geçinemeyenler' başlığı ile yayımladığı haber serilerinin doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.

FATMA ÇETİNKAYA RÖPORTAJDA "ZATEN GELİRİMİZ BELLİ" DEMİŞTİ

Fatma Çetinkaya verdiği röportajda "Zaten bizim yaşam biçimimiz bu. Zaten bizim potansiyelimiz belli. Gelirimiz belli. Her şeyi kısıtlı bir şekilde yapmamız gerekir. Şu sokakta yaşayan yüzlerce insanın hemen hemen hepsi aynı" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Fatma Çetinkaya isimli kadının sosyal medya hesabından kızının kınasını teknede yaptığı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Geçinemiyorum diyen Fatma Çetinkaya'nın lüks yaşantısını gözler önüne seren Instagram fotoğrafları büyük tepki çekti.