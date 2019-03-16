Bbc "Terör" Diyemedi, Daily Mirror Teröristi "Melek Çocuk" Yaptı

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İngiliz yayın kuruluşu BBC, Yeni Zelanda'da 49 Müslümanın hayatını kaybettiği katliam için "terör saldırısı" ifadesini kullanmazken, Daily Mirror gazetesi de küçüklük fotoğrafını yayımladığı terörist için "melek çocuk" dedi.Bazı İngiliz yayın organları, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırısıyla ilgili haberlerinde Avrupa'daki terör saldırılarına oranla farklı bir dil kullanmayı tercih etti.Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında saldırıyla ilgili haberler genel olarak terör saldırısı başlığıyla sunulurken BBC, katliama ilişkin haberlerini sadece "silahlı saldırı" ya da "Yeni Zelanda cami saldırısı" ifadesiyle izleyicilerine aktardı.6 kişinin öldüğü 22 Mart 2017 Londra saldırısı için "terör" ifadesini kullanan BBC'nin 49 Müslümanın öldüğü katliam için bu değerlendirmeyi yapmaması tepki çekti.BBC'ye tepkiİran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "BBC'nin yöneticileri için Londra'da bıçaklı saldırı terörist saldırı sayılır ancak Yeni Zelanda'daki katliam sadece bir saldırıdır." ifadesini kullandı.Pakistan İnsan Hakları Bakanı Şirin Mezari, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:"Şu anda BBC'yi izliyorum ve Avustralya'daki BBC muhabirinin Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla ilgili haberinde 'terörizm' ifadesini kullanmaması nedeniyle şoke olmuş durumdayım. Bunun yerine toplu öldürme diyorlar! İğrenç. Terör saldırısı olduğu bu kadar açık olduğu halde neden 'terörizm' kelimesini kullanmaktan kaçınıyorlar?"BBC'nin eski editörlerinden Rifat Jawaid de İngiliz yayın kuruluşuna tepkisini, "Eski bir BBC editörü olarak göz kamaştırıcı şekildeki taraflı yayınlarınızdan inanılmaz derecede hayal kırıklığı duyuyorum. Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları saldırıları terör saldırısı olarak nitelemesine rağmen televizyonunuz ve editörleriniz için bu sadece bir cami saldırısı! Utanç verici." ifadeleriyle dile getirdi.Terörist için "melek çocuk" dediDiğer tepki çeken bir İngiliz basın kuruluşu da Daily Mirror gazetesi oldu. Gazete, "Camilerde katliam" üst başlığını kullandığı haberinde, ilk sayfada teröristin babasının kucağında küçüklük fotoğrafına yer vererek, Brenton Tarrant için "Şeytani bir aşırı sağ katliamcısına dönüşen melek çocuk" ifadesini kullandı.Eski arkadaşlarının ifadeleri kaynak gösterilen haberde, teröristin, "çocuklar için ücretsiz spor programları veren sevimli bir kişisel antrenör olduğu" ancak "son yıllarda yaptığı seyahatler sırasında bir şeylerin onu değiştirdiği" savunuldu."Batı basınının kurumsal ırkçılığının bir örneği"Gazetenin katliam için "terör" ifadesini kullansa da teröristin çocukluk fotoğrafıyla konuyu çarpıtmaya çalıştığı değerlendirmesi yapıldı. Matt Wain adlı Twitter kullanıcısı, aynı gazetenin ABD'de gece kulübüne yönelik terör saldırısının faili için "DEAŞ'lı manyak" dediğini hatırlatıp aradaki farka dikkati çekti.Adam Walker adlı başka bir kullanıcı, gazetenin etik değerlerden uzak olduğunu yazarken, James Mather farka dikkati çekerek, "Batı basınının kurumsal ırkçılığının bir örneği. Bu örnekte, Daily Mirror, onların en kötüsünden hayret verici şekilde çok daha kötü durumda." değerlendirmesini yaptı.Okuyucular, "utanç verici", "korkunç", "rezil gazete, rezil editörler", "tiksindirici," gibi ifadelerle gazeteye tepki gösterdi.Fransız basını da "terör" demediFransa'da gerçekleşen saldırılar için "terör" ifadesini kullanan ülkenin en önde gelen gazeteleri de Yeni Zelanda'yla ilgili haberlerinde bu ifadeyi kullanmaktan kaçındı.Le Figaro Gazetesi, Paris'te 13 Kasım 2015'te 130 kişinin öldüğü saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirirken, camilerdeki Müslümanları hedef alan katliamı terör saldırısı olarak görmedi.Le Parisien gazetesi de aynı şekilde Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin yayımladığı haberlerde terör saldırısı ifadesini kullanmadı. Geçen senelerde ülkede meydana gelen saldırıları terör saldırısı olanak nitelendiren kamu yayıncısı France Info'nun bu saldırı için aynı değerlendirmeyi yapmaması dikkati çekti.Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti. Hem Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern hem de Avustralyalı mevkidaşı Scott Morrison, Christchurch kentindeki saldırıların hemen ardından yaptıkları açıklamalarda olayın terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.