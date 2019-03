Bbc'ye 'Kadına Yönelik Ayrımcılık' Soruşturması

Bir insan hakları örgütü, maaş ödemelerinde kadınlara ayrımcılık yaptığı suçlamasıyla BBC aleyhinde soruşturma başlattı.Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hükümet Eşitlik Bürosu tarafından fonlanan Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), BBC'deki kadın çalışanların aynı işi yapan erkeklere göre daha az maaş aldığını, "eşit işe eşit ücret ödenmediğini" dile getiriyor.2007'de kurulan EHRC, İngiltere , İskoçya ve Galler 'de eşitlik yasalarının uygulanmasını; Yaş, cinsel eğilim veya inanç gibi sebeplerle ayrımcılık yapılmamasını teşvik etmekten sorumlu.Parlamentodaki Dijital, Kültür, Medya ve Spor Seçim Komitesi'nin üyesi milletvekilleri, ödemede kadınlara ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle BBC'yi suçlamıştı. Suçlama, BBC'nin Çin editörü Carrie Gracie'nin erkek editörlerle aynı ücreti almadığı gerekçesiyle istifa etmesinin ardından gelmişti.Ardından Ocak 2019'da Komite bir rapor sunarak "Elimizdeki kanıtlar, BBC'deki kadınların erkeklerinkine benzer işlerde çalıştığı halde erkeklere kıyasla daha az maaş aldığını gösteriyor. Bu kabul edilemez, BBC, fırsat eşitliğini geliştirme görevine bağlı kalmakta başarısız oluyor" açıklaması yaptı.Geçmiş uygulamalar incelenecekEHRC, kamu fonu alan BBC'nin kadın çalışanlarına eşitlik yasasına aykırı davranıp davranmadığını araştırmaya başladı.EHRC'nin açıklamasında "Eşit iş yaptığı halde kadın çalışanların erkek çalışanlarla aynı ücreti almadığı şikayetlerinin ardından, BBC gönüllü olarak bize ödeme politikaları ve uygulamalarıyla ilgili çok geniş bilgiler sundu. Bu bilgileri inceledikten sonra, kurumdaki bazı kadınların eşit işe eşit ücret almadığından şüpheleniyoruz" denildi.BBC'nin ödeme uygulamaları konusunda yeni bir reform programı için çalıştığını belirten Komisyon, kanunsuz bir ödeme ayrımcılığının bir süreden beri yapıldığını, geçmiş uygulamaların da inceleneceğini duyurdu.1 Ocak 2016'dan bu yana yapılan ödemeleri inceleyecek olan Komisyon, maaş farklarının cinsiyet farklılığı sebebiyle mi olduğu, eğer öyleyse bunun doğrudan mı yoksa dolaylı cinsiyet ayrımcılığı mı olduğunu araştıracak.Araştırmanın 2019 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. BBC: İlerleme kaydetmekte kararlıyızEHRC'nin inceleme başlattığını açıklamasının ardından BBC, eşit işe eşit ücret vermediği ve kadınlara ayrımcılık yaptığı iddialarına yanıt verdi:"Bu önemli meseleye kamuoyunun ne kadar önem verdiğini düşününce, EHRC'nin eşit ücret verdiğimizden neden emin olmak istediğini anlıyoruz ve bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Çok önemli bir reform sürecinden geçerken bunun yapılması çok mantıklı.BBC'nin bunun garantisi vereceği ve daha da ileri giderek, reform programımızın sonucunda bu konuda diğerlerinin de takip edeceği bir örnek olacağımız konusunda kendimize güveniyoruz. Aynı zamanda elbette değişime devam ederken EHRC'nin çalışmasından her türlü dersi de alacağız.EHRC, BBC'nin yürüttüğü reform programını da referans alacak. Reformlarımızdan önce bizimle çalışmış olsalardı, çok daha farklı bir kurumla karşılaşırlardı. Değişmekte geç kaldığımız için, bu süreçte bize yöneltilen eleştiriler çok haklı eleştirilerdi. Şu an ödeme yapımızın adil olduğuna, çalışanlar için şeffaf olduğuna ve diğer kurumlara göre çok daha olumlu bir yerde durduğuna inanıyoruz.Son iki yıldır aktif olarak çalışanlarımızı maaşlarıyla ilgili sorularını bize iletmeleri konusunda teşvik ettik. Şu an yüzde 85'ten fazlasını çözüme kavuşturduk. Bağımsız değerlendirmeler de yaptırdık. Bunlarda maaş ayrımcılığı konusunda sistematik sorunlar bulunmadı ancak yaptığımız çalışmalarla birlikte, maaş yapılanmasında gelişme gözlemlendi.Halihazırda kabul ettiğimiz üzere, eşit ücretle ilgili tarihi vakalarımız var. Bunlar için son derece üzgünüz. Tüm sorunları çözmek için bu kadar zaman geçmesinden pişmanız, ancak bu sorunların bazıları çok karmaşıktı ve basit şekilde çözmek mümkün olmadı. Hala var olan sorunlarımız konusunda ilerleme kaydetmekte kararlıyız.