Taslak Hazırlandı! Kredi Kartı Taksit Sınırı Artırılıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik değişiklik taslağı hazırladı. Taslak ile kredi kartlarıyla yapılacak hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak. Değişikliğin, "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin" 26. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesindeki değişiklikle gerçekleşmesi öngörülüyor.

26. MADDE DEĞİŞTİRİLDİ

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi şu şekilde değiştirildi:

"Elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanır."

9 AYA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLMEKTE

Bu kapsamda, Yönetmelik değişikliği ile kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı ay taksit uygulamasına devam edilmesi, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda ise altı ay olan taksit sınırının dokuz aya çıkarılması öngörülmekte.

CEP TELEFONU KREDİLERİNE DÜZENLEME

Tüketici kredileri taksit sayısında da düzenleme yapıldı. Fiyatı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarıldı. 12 ay vade 31 Ocak 2019'a kadar geçerli olacak. 3 bin 500 TL'nin üzerindeki telefonlarda ise kredi vadesi 6 ay olarak uygulanacak. Tablet ve bilgisayar alımı kredilerinde vade 6 ay olarak korunuyor.