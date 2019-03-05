BBDSO 8 Mart Kadınlar Günü İçin Sahnede

Utar Artun'un Türk kadınının çağdaş yüzü olan dörtlüye özel bestelediği konçertonun dünya prömiyerinin de gerçekleştirileceği konseri, Cemi-i Can Deliorman yönetiyor.

Uludağ Premium'un sponsorluğunda Bursa Filarmoni Derneği'nin desteklediği klasik müziği geniş kitlelere ulaştıran Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta emekçi kadınlar için sahne alıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü temalı konserde, Türkiye'nin en önemli oda müziği topluluklarından biri olan Nemeth Quartet BBDSO sahnesine konuk oluyor. Ulusal ve uluslararası başarılarıyla ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve Donizetti Klasik Müzik Ödülü sahibi dörtlü, Utar Artun'un kendileri için bestelediği "Yaylı Kuartet ve Orkestra için Konçerto" eserini de ilk kez Bursalı müzikseverlerin karşısında seslendirecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şef Yardımcısı Cemi-i Can Deliorman'ın yöneteceği konserde ayrıca Franz Schubert'in neşeli tonlardaki ilk üç senfoninin ardından gelen "Trajik" başlıklı 4. Senfonisi çalınacak.

7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8 Mart Cuma ise Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek

Kaynak: Bültenler