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BBDSO, Avustralyalı şef Vladimir Vanshil'i ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Avustralyalı şef Vladimir Vanshil'i konuk etti.

07.02.2020 03:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 03:43
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Avustralyalı şef Vladimir Vanshil'i konuk etti.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Vladimir Vanshil yönetti.
Konserde sahne alan ve Türkiye'yi büyük başarıyla dünya sahnelerinde temsil eden sanatçılar soprano Görkem Ezgi ve mezzo soprano Ezgi 'nın performansı sanatseverlerden tam not aldı.
Gecede, Giovanni Battissa Pergolesi'in "Staber Mater" eseri Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.
Gecenin sonunda şef Vanshil ile Yıldırım ve Karakaya sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
BBDSO, Avustralyalı şef Vladimir Vanshil'i ağırladı

Karakaya, Yıldırım, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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