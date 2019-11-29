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BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), kış mevsiminin ilk konserinde Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek.

29.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:20BBDSO, Brahms, Yazıcı ve Haydn'ın eserlerini seslendirecek
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), kış mevsiminin ilk konserinde Brahms, Yazıcı ve 'ın eserlerini seslendirecek.
BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Opera ve Balesi şefi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Direktörü ve Olten Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü olan İbrahim Yazıcı'nın yöneteceği konserde, soprano Selva Erdener ile piyanist İris Şentürker solist olarak yer alacak.
Konser, Bursa Filarmoni Derneği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Premium katkılarıyla, 5 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

İbrahim Yazıcı, Mersin, Bursa, Haydn, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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