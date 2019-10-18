Haberler » kultur-sanat » BBDSO Cem Esen'in 'Kozmik Varyasyonlar'ını seslendirecek

BBDSO Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar"ını seslendirecek

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" adlı eserini, "ilk kez" seslendirecek.

18.10.2019 19:41BBDSO Cem Esen'in
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde, Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" adlı eserini, "ilk kez" seslendirecek.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde orkestrayı, Artun Hoinic yönetecek, konserin solistliğini uluslararası birçok piyano yarışmasında derecesi bulunan besteci ve piyanist Cem Esen yapacak.
Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" eserinin "ilk kez" seslendirileceği konser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 20. Piyano Konçertosu ile devam edecek.
Konser, Ludwig van Beethoven'ın doğal güzellikleri, köy yaşamını müziğiyle anlattığı "Pastoral" başlıklı 6. Senfonisi ile sona erecek.
Serbest varyasyon formunda yazılmış Esen'in "Kozmik Varyasyonlar" eserinin "Kozmik" olarak nitelendirilmesinin nedeni, "orkestranın görkemli renklerine ve piyano ile oluşturduğu kaosun güzelliğine borçlu olması" şeklinde açıklanmaktadır.
Konser, 24 Ekim'de saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Cem Esen, Merinos, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
20:44 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
20:43 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
19:41 BBDSO Cem Esen'in "Kozmik Varyasyonlar"ını seslendirecek
18:24 3. Safran Festivali
18:24 Safran Festivali kortej yürüyüşüyle başladı
17:10 Tokat'ta "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı
15:54 Bandırma'da muhtarlar günü etkinliği
18.10.2019 21:06:34