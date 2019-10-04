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BBDSO'dan 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.

04.10.2019 01:16
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.
Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede seslendirilen eserler arasında C. Saint-Saens'den "Bacchanale", N. Paganini'nin "Keman Konçertosu No: 2, Op: 7" L.van. ve Beethoven'dan "5.Senfoni, Op: 67" yer aldı.
Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı.
BBDSO'dan 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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