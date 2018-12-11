Bbdso'dan "Dvorak" Akşamı

Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Çek romantik dönem bestecisi Antonin Dvorak
'ın eserleriyle seyirci karşısında olacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şef Adrian Prabava'nın yöneteceği konserde, Dvorak'ın 7. Senfonisi seslendirilecek.
Ünlü Fransız viyolonselci Gautier Capuçon'un öğrencisi, viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in solistliğinde, bestecinin ünlü viyolonsel konçertosu da sanatseverler ile buluşacak.
Konser, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Aralık
'ta saat 20.00'de başlayacak.
Bursa,Antonin Dvorak
11 Aralık 2018 Salı 14:43