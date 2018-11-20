Bbdso'dan Hasan Ferit Alnar Anısına Konser

Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde, Türkiye
'nin yetiştirdiği en önemli besteci ve orkestra şeflerinden Hasan Ferit Alnar'ı ölümünün 40. yılında anacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilecek ve Alnar'ın eserlerinin çalınacağı konseri, şef Orhun Orhon yönetecek.
"Türk Beşleri" olarak anılan, cumhuriyet dönemi bestecilerinden ve kanun ustası Alnar'ın, türünün tek örneği olarak yazdığı "Kanun Konçertosu", ünlü kanuni Tahir Aydoğdu'nun solistliğinde Bursalı müzikseverlerle buluşacak.
Konserde, Alnar'ın uluslararası arenada büyük ilgi gören eseri "Prelüd ve İki Dansı"nın yanı sıra yine "Türk Beşleri"nden biri olan Ulvi Cemal Erkin
'in "Sinfonietta" ve çağdaş bestecilerimizden Nejat Başeğmezler'in " Giresun
'un Kayıkları" eserleri de seslendirilecek.
Konser, 22 Kasım Perşembe saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye,Bursa