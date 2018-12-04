Bbdso'dan Mozart Konseri

Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde Wolfgang Amadeus Mozart
'ın eserleriyle seyirci karşında olacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre konserde, olağanüstü müzik yeteneğiyle 35 yıllık kısa yaşamına birbirinden güzel sayısız yapıt sığdıran, ölümünün ardından geçen 227 yıl sonra bile eserleri dünyada en çok bilinen besteciler arasında bulunan sanatçının eserleri müzikseverlerle buluşacak.
Başarlı keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiev'in solistliğinde, bestecinin 4 nolu keman konçertosu çalınacak. Usta İtalyan şef Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde ayrıca, bestecinin son operası olan Sihirli Flüt operasının uvertürü ile hayranı olduğu Prag halkı için yazdığı 38 nolu "Prag Senfonisi" çalınacak.
Konser, Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 6 Aralık
'ta saat 20.00'de başlayacak.
04 Aralık 2018 Salı 14:43