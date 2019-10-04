BBDSO'dan sezon açılışı konseri

Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı. Merinos
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.
Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede seslendirilen eserler arasında C. Saint-Saens'den "Bacchanale", N. Paganini'nin "Keman Konçertosu No: 2, Op: 7" L.van. ve Beethoven'dan "5.Senfoni, Op: 67" yer aldı.
Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı.