Bbdso'dan "Türk-Yunan Dostluk" Konseri

Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Türk-Yunan Dostluk" konserinde Yunan şef Nikos Haliassas'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Atina Devlet Orkestrası başkemancısı ve orkestra şefi Nikos Haliassas yönetti.
Konserde sahne alan İzmir
Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Olgu Kızılay
ve bas sanatçısı Teyfik Rodos'un performansı müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede, Christos Papageorgiou'un "Keman Konçertosu", Nicos Skalkottas'ın "Yunan Dansları" ve S. Kugiumcis'in "Mi mou thimonis matia mou" eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konser sonunda müzikseverleri selamlayan solistler Olgu Kızılay ve Teyfik Rodos uzun süre alkışlandı.
Bursa, Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
Kaynak: AA