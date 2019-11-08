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BBDSO, keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırlayacak

Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann, Bursa'da konser verecek.

08.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:16 BBDSO, keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırlayacak
Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann, 'da konser verecek.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan (BBDSO) yapılan açıklamaya göre, besteci ve şef Bujor Hoinic'in yöneteceği konserde, Robert Schumann'ın keman konçertosu keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ın yorumuyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Orkestra aynı zamanda, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Patetik" başlıklı 6. senfonisi ile seyirci karşısında olacak.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 14 Kasım'da gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Robert Schumann, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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