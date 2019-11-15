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BBDSO keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı konuk etti.

15.11.2019 01:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 01:20
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, besteci ve şef Bujor Hoinic yönetti.
Weilburger Schlosskonzerte, Schleswig- Holstein gibi önemli festivallerde solist olarak yer alan Rebekka Hartmann, sergilediği performansla da Bursalı sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Gecede, Rebekka Hartmann, R.Schumann ve P.I.Çaykovski "Patetik" başlıklı "6. Senfonisi" gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Konser sonunda sanatçı, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
BBDSO keman sanatçısı Rebekka Hartmann'ı ağırladı

Schleswig, Holstein, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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