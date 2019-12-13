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BBDSO, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde "Klasik Müziğin Olimpiyatı" olarak nitelenen "Çaykovski" yarışmasında ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil'i konuk etti.

13.12.2019 02:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 02:22
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde "Klasik Müziğin Olimpiyatı" olarak nitelenen "Çaykovski" yarışmasında ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil'i konuk etti.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, dünyaca ünlü orkestra şefi Adrian Prabava yönetti.
Gecede Mikhail Glınka'nın "Ruslan-Ludmila" uvertürü, Anton Arensky'nin Keman konçertosu ve Dimitri Şostakoviç'in "9. Senfonisi" seslendirildi.
Konser sonunda solist Tatiana Samouil ve şef Adrian Prabava sanatseverler tarafından alkışlandı.
BBDSO, keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırladı

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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