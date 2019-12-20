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BBDSO, Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yeni yıl konserinde Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak.

20.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:30 BBDSO, Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), yeni yıl konserinde Latin ve caz piyanisti Emir Ersoy'u ağırlayacak.
BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 26-27 'ta düzenlenecek konserde Ersoy, Latin ezgileriyle vokalde Aleiksi R. Contreras, gitar ve vokalde Görkem Baharoğlu, trompette Sercan Kerpiççiler, trombonda Hakan Çimenot, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Riccardo Marenghi ile sahne alacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 26-27 Aralık'ta verilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Aralık, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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