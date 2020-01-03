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BBDSO, Maurice Steger'i ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, (BBDSO) Maurice Steger'i ağırlayacak.

03.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:28 BBDSO, Maurice Steger'i ağırlayacak
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, (BBDSO) Maurice Steger'i ağırlayacak.
BDDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konserde, Barok müziğinin dünyadaki önemli temsilcilerinden, blok flüt sanatçısı Maurice Steger şef ve solist olarak sahne alacak.
Konserin ilk yarısında Barok döneminin ünlü ve sıra dışı yapıtlarından seçme eserlerinden oluşan bir program, şef ve solist Maurice Steger'in yorumuyla Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Konserin ikinci yarısında ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Haffner" başlıklı 35. senfonisi seslendirilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premiumun katkılarıyla 9 Ocak'ta verilecek konser, saat 20.00'da başlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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