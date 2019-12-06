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BBDSO ödüllü keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırlayacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil ile Anton Arensky'nin keman konçertosunu ilk kez Bursalı sanatseverlerle buluşturacak.

06.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:08BBDSO ödüllü keman sanatçısı Tatiana Samouil'i ağırlayacak
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil ile Anton Arensky'nin keman konçertosunu ilk kez Bursalı sanatseverlerle buluşturacak.
BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, Mikhail Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila" uvertürü, Anton Arensky'nin keman konçertosu ve Dimitri Şostakoviç'in 9. Senfonisi seslendirilecek.
Dünyaca ünlü orkestra şefi Adrian Prabava'nın yöneteceği konserin solistliğini 2002'de yapılan ve "klasik müziğin olimpiyatı" olarak nitelendirilen "Çaykovski Yarışması"nda ödül alan Moldovalı keman sanatçısı Tatiana Samouil yapacak.
Konserin ilk yarısında, 5 perdeden oluşan operanın giriş müziği olan ve 9. yüzyılda Rusya'da geçen Glinka'nın "Ruslan ve Ludmila" operası uvertürü, seslendirilecek.
Konserin ikinci yarısında da devrim niteliğini taşıyan bir zafer kutlaması olarak nitelendirilen Şostakoviç'in 9. Senfonisi seslendirilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Premium'un katkılarıyla 12 Aralık'ta gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Kültür Sanat

Kaynak: AA

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