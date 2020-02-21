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BBDSO Rossini, Kodallı ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Gioacchino Rossini, Nevit Kodallı ve Joseph Haydn'ın ünlü eserlerini sanatseverler için seslendirdi.

21.02.2020 01:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:58BBDSO Rossini, Kodallı ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Gioacchino Rossini, Nevit Kodallı ve Joseph 'ın ünlü eserlerini sanatseverler için seslendirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.

Konserin ilk yarısında, Gioacchino Rossini'nin Sevil Berberi Operası Uvertürü, Nevit Kodallı'nın Telli Turna ve Güzelleme Süiti eserleri seslendirildi. Konserde, Joseph Hayd'ın da eserlerine yer verildi.
Konser sonunda Dağhan Doğu ve BBDSO müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gioacchino Rossini, Nevit Kodallı, Bursa, Haydn, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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