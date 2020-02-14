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BBDSO "Sevgililer Günü" konserinde Lara di Lara'yı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" özel konserinde vokal Lara di Lara'yı konuk etti.

14.02.2020 04:07 | Son Güncelleme: 14.02.2020 04:08
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Sevgililer Günü" özel konserinde vokal Lara di Lara'yı konuk etti.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi Ender Sakpınar yönetti.
Lara di Lara'ya klavyede Burak Irmak, gitarda Arda Erboz, bandoneonda Gustavo Battistesta eşlik etti.
Gecede, Lara di Lara ve BBDSO sevgiyi anlatan eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.
Konser sonunda Lara di Lara, Ender Sakpınar, Burak Irmak ve Arda Erboz sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
BBDSO

Mustafa Kemal Atatürk, Sevgililer Günü, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA


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