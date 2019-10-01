Haberler » kultur-sanat » Haber

BBDSO, sezonu keman virtözü Markov'la açacak

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini ve Camille Saint-Saens'in eserleriyle yeni sezona "merhaba" diyecek.

01.10.2019 20:14BBDSO, sezonu keman virtözü Markov'la açacak
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Ludwig van Beethoven, Niccolo Paganini ve Camille Saint-Saens'in eserleriyle yeni sezona "merhaba" diyecek.
BBDSO'dan yapılan açıklamaya göre, orkestra şefi Dağhan Doğu'nun yöneteceği konserde, Saint-Saens'in "Bacchanale", Paganini'nin 2 numaralı keman konçertosu ve Beethoven'ın 5. Senfonisi seslendirilecek.
Görkemli yapısıyla keman için bestelenmiş en güzel konçertolardan biri olan ve büyük virtüözite gerektiren Paganini'nin tanınmış yapıtlarından 2. keman konçertosu, ünlü keman sanatçısı Alexander Markov'un usta yorumuyla izleyicilerle buluşacak.
Beethoven'ın tarafından bestelenen ve kaderin kapısını çalmasını konu eden 5. Senfoni de konserin ikinci yarısında seslendirilecek.
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 Ekim'de gerçekleştirilecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Camille Saint Saens, Saint Saens, Beethoven, Bursa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
20:14 BBDSO, sezonu keman virtözü Markov'la açacak
19:46 "Amerika Kıtasında Melez Kültürün Doğuşu" sergisi
18:46 Başkentte yoksul ailelerin çocukları için resim sergisi
18:00 Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı
17:35 Zorlu psm darüşşafaka öğrencilerine destek oluyor
16:52 Avustralyalı Türklerden Çorum'da "Kimlik" sergisi
16:42 "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi"