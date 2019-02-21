BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Yıllar önce Türkiye'yi kasıp kavuran 'Biri Bizi Gözetliyor' programının birincisi Melih, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Melih, BBG evinde kazandığı parayla bir kişinin kalp nakil ameliyatına harcadığını ve bir okul açtırdığını söyledi.

100 BİN TL İLE AMELİYAT YAPTIRIP OKUL AÇTIRDI

Canlı yayına katılan Melih Değirmenci, yarışmadan birinci olduğunda kazandığı parayı ne yaptığını açıkladı. Melih, yarışma bittikten sonra ne yaptığını şöyle anlattı: "Yarışmadan çıktıktan sonra evde ilk gece yerde yattım. 6 ay korumayla dolaştım. Yarışma sonrasında olmayan çocuklarım ortaya çıktı. Herkes şöhreti kaldıramıyor. Benim herkes hep beni sevsin gibi bir derdim olmadı. Yarışmadan kazandığım 100 bin TL ile bir kalp ameliyatı yaptırıp, okul açtırdım."

MELİH DEĞİRMENCİ KİMDİR?

Melih Değirmenci 17 Mayıs 1981 doğumlu. Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının birincisi Melih Değirmenci yarışma sonrası 3 dizi, 2 TV filminde rol aldıktan sonra bir albüm de çıkaran Melih Değirmenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken yurt dışına gitmişti.

Türkiye'ye döndükten sonra farklı sektörlere iş yapan Melih Değirmenci, oyunculuk yapıyor.Melih Değirmenci, yapımcılığını Servet-Ebru Aksoy'un yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Adnan Gülerin oturduğu ve 23 Haziran'da vizyona giren BÜYÜ 2 filminde oynadı. Youtube'de Melih Değirmenci adı ile kanalı bulunmakta.