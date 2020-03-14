BBP bütün kongre ve toplantılarını iptal etti
Büyük Birlik Partisi (BBP), il ve ilçe kongreleri, bölge ve genel istişare toplantıları, anma programları, kapalı ve açık alanlardaki toplantılar, ziyaretler ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini iptal etti.
14.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:36
Büyük Birlik Partisi (BBP), il ve ilçe kongreleri, bölge ve genel istişare toplantıları, anma programları, kapalı ve açık alanlardaki toplantılar, ziyaretler ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerini iptal etti.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplanarak, yaptığı durum değerlendirmesi sonrası bazı kararlar aldı.
MKYK'de alınan karar doğrultusunda, yetkililerce açıklanan tedbirler ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında il ve ilçe kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki toplantılar, ziyaretler ile yurt içi yurt dışı seyahatleri, devletin ilgili kurumları tarafından yeni bir açıklama yapılıncaya kadar iptal edildi.
Açıklamada, "Teşkilat mensuplarımıza ve bütün kamuoyuna, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin yetkili kurullarının açıklamış olduğu hijyen ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanması noktasında tedbirli olmalarını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplanarak, yaptığı durum değerlendirmesi sonrası bazı kararlar aldı.
MKYK'de alınan karar doğrultusunda, yetkililerce açıklanan tedbirler ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında il ve ilçe kongreleri, bölge toplantıları, anma programları, genel istişare toplantıları, kapalı ve açık alanlardaki toplantılar, ziyaretler ile yurt içi yurt dışı seyahatleri, devletin ilgili kurumları tarafından yeni bir açıklama yapılıncaya kadar iptal edildi.
Açıklamada, "Teşkilat mensuplarımıza ve bütün kamuoyuna, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin yetkili kurullarının açıklamış olduğu hijyen ve yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için gerekli tedbirlerin hassasiyetle uygulanması noktasında tedbirli olmalarını hatırlatmak istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Politika
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