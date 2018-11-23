BBP'de Genel Başkan Yardımcılarının İstifası

Büyük Birlik Partisi
(BBP
), MKYK üyesi Remzi Çayır
'ın, parti disiplinini ihlal eden davranışlarından ötürü, Merkez
Karar Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından 'kesin ihraç' talebiyle, Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edildiği belirtilerek, Çayır'ın ihraç olmamak için istifa yolunu seçtiği ifade edildi.
Bir süredir Büyük Birlik Partisi'nde sular durulmak bilmezken, Genel Başkan Mustafa Destici
'ye karşı istifaların ardı arkası kesilmiyor. BBP'de Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp
, Selahattin Şenliler, Haşim Yanar, Muhittin Acıcı ve Remzi Çayır'dan sonra bugün de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan
istifa etti.
Ahmet Gürhan, istifa gerekçesini açıklamazken, sadece "Gördüğüm lüzum üzerine Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" şeklinde bir dilekçe ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Gürhan, istifasının sebeplerini daha sonra açıklayacağını belirtti.
BBP'den basında yer alan haberlerle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Partimizde daha önce Genel Başkan Yardımcılığından alınan, MKYK üyesi Remzi Çayır, parti disiplinini ihlal eden davranışlarından ötürü, Merkez Karar Yönetim Kurulumuz (MKYK) tarafından 'Kesin İhraç' talebiyle, Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmiştir. Anlaşılan o ki; ihraç olmamak için istifa yolunu seçmiştir" denildi.
Daha önce Genel Başkan Yardımcılığı yapan Ahmet Gürhan'ın ise Genel Başkan tasarrufuyla 15 gün önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındığı kaydedilerek, "Ayrıca, haberde isimleri geçen diğer kişiler ile ilgili görev değişikliği, yaklaşık 4 ay önce gerçekleşmiştir. Halen bu kişilerin Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliği devam etmektedir. Yapılan haberin gerçekle, uzaktan yakından ilgisi olmayıp, tamamen partimizi ve hareketimizi şahsi hırsları, BBP'nin referandumdan yana tavır alan duruşu ve daha sonraki Cumhur İttifakına vermiş olduğu destekten rahatsız olan bir takım kesimlerin yıpratma gayretinden başka bir şey değildir. Bu tür manipülasyon içeren haberler, BBP'nin ahengini bozamayacağı gibi; devletini, milletini ve ülkesini önceleyerek yaptığı yürüyüşünü de engelleyemeyecektir. Dün olduğumuz gibi, bugün de inançlarımızın ve fikrimizin bir gereği olarak; doğrunun yanında, yanlışın karşısında durmaya her daim devam edeceğiz" denildi. - İSTANBUL
Merkez,Büyük Birlik Partisi