BBP'den HDP'ye "Hadlerini bildiririz"

SİVAS - Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğut Bulut, partilerinin Genel Başkanı Mustafa Destici'ye dün Meclis toplantısında söz vermeyen TBMM Başkan Vekili HDP'li Mithat Sancar'a tepki gösterdi.BBP'nin sesini kısmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini ifade eden İl Başkanı Bulut, önemli açıklamalarda bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na değinerek sözlerine başlayan Başkan Bulut, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizin dualarıyla birlikte Barış Pınarı adı altında bir huzur operasyonuna girdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifa diliyoruz" dedi.

"Bu operasyon son derece isabetli olmuştur"Türk milletinin harekata katılan Mehmetçik'e dua ederek destek olduğunu dile getiren Başkan Bulut, "Her platformda TSK'nın yapmış olduğu bu operasyonun yanında olduklarını bildiriyorlar. Bu manada Türk milletine BBP olarak çok teşekkür ederiz. Bizim TSK'ya olan güvenimiz tamdır. Tarihten bu yana her girdiği yerde barışı ve huzuru inşa etmiştir. Bu manada sınırımızı rahatsız eden, ülkemizin bütünlüğünü rahatsız eden, Amerika'nın, İsrail'in, emperyalist güçlerin beslemesi PKK, PYD gibi örgütlerin Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu operasyon son derece isabetli olmuştur. Bu operasyonun BBP olarak yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarımız Mehmetçikledir, dualarımız aslan parçalarıyladır. Dolayısıyla en iyi sonucu en kısa zamanda alacaklar" diye konuştu.Mehmetçik'e "işgalci" diyenleri sert sözlerle eleştiren İl Başkanı Bulut, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Ordumuza 'işgalci' deme gibi bir garabete giren siyasetçiler var. Yani düşünün Türk milleti kimlerle uğraşmakta. Sadece nüfus cüzdanı ile bu ülkeye bağlı olanlar kimi zaman kurumlarımızın içine sızdılar, kimi zaman siyaset müessesinin içine sızdı. Bugün de TBMM'nin içindeler. Hiç kimsenin hakkı da haddi değildir. Türk askeri hiçbir zaman işgalcilik yapmamıştır, girdiği operasyonun amacı da bellidir. Bunun adı Barış Pınarı Harekatı'dır. Dolayısıyla buradan uyarıyorum. Dün taze nişan yüzüklü özel harekatçımızı şehit ederken sesini çıkarmayanlar; bugün ABD'nin, İsrail'in ve emperyalist güçlerin bölgedeki emellerine hizmet eden kişiler TSK, bu milletin refahı için ne zaman bir harekete girse insan hakları avenesi kesiliyorlar. Birden bire demokrasinden, haktan, hukuktan bahsediyorlar. Hadi oradan. Türk milletinin ayranını kabartmayın. TSK'ya işgalci diyenler iyi bilsinler. Türk milletinin örfünde, ananesinde şu söz vardır: Türk milleti ayranı kabarırsa eceli gelen köpeğin cami duvarına yanaştığını iyi bilir. Rüzgar eken fırtına biçer."

"TSK'ya kimse işgalci diyemez"Dün gerçekleştirilen meclis toplantısında TBMM Başkan Vekili HDP'li Mithat Sancar'ın partilerinin Genel Başkanı Mustafa Destici'ye söz vermediğini anımsatan İl Başkanı Bulut, "TBMM'de talihsiz bir olay yaşadık. Meclisi yöneten HDP'li Başkan Vekili Mithat Sancar adeta iç tüzükten bihaber meclisi yönetmeye kalktı. Sayın Genel Başkanımızın söz talebini kesmeye uğraştı ancak cevabını da aldı. Dolayısıyla biz her zaman diyoruz. Türk milletinin ordusu olan TSK'ya kimse işgalci diyemez. Diyene dün de hain dedik, bugün de hain demesini biliriz. Meclisimizin iç tüzüğünde açık açık yazmaktadır. Aynen şöyle der: Sıkıntılı süreçlerde cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara söz verilir. Bu sıkıntılı süreçlerle ilgili parti grup başkanlarının da grubu yoksa dahi 5 dakikalık söz hakkı vardır. Bunu da meclis kürsüsünden yapar. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımız görev süresi boyunca PKK'nın siyasi sözcüleri olan milletvekillerinden oluşan HDP grubunun meclisi yönettiği hiçbir toplantıya girmemiştir. Dolayısıyla bu kripto Ermeni uşakları, küresel güçlerin emrinde çalışan kişiler sadece kanundan gelen yönetme hakkından dolayı BBP'nin Genel Başkanının sesini kısmaya kalkamaz. Kalkarlarsa hadlerini bildiririz" şeklinde konuştu.Basın açıklamasının sonunda İl Başkanı Bulut ve beraberindeki partililer Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Kaynak: İHA