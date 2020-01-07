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BBP'den Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşleri Sendikasına ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikasını (TES-İŞ) ziyaret etti.

07.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:40 BBP'den Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşleri Sendikasına ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikasını (TES-İŞ) ziyaret etti.

Ankara'daki TES- İŞ Genel Merkezi'ni ziyaret eden Destici, TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma ile görüştü. Destici ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, santrallerin kapatılmasının farklı boyutları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"İşin devlet bir boyutu var bir de devletin özelleştirdiği santralleri var. Burada 3 bin işçi fiili olarak çalışıyor ama buraya temin eden maden ocaklarında çalışanların 10 binin üzerinde kişinin çalıştıklarını biliyoruz. Dolasıyla direk işçileri de ilgilendiren konu haline geliyor. Tabi çevre temizliği hava kirliğinin önlenmesi işletmeler tarafından yapılacak birtakım teknik işler var. 2013 yılından beri süre verilmiş, denetimlerde eksiklik var. Daha sonra 6 yıllık bir işletmecinin eksikliği ve maliyetten kaçma var. Olan işçiye oluyor. Şu anda işçilerimiz mağdur oluyor."

"10 bini aşkın işçi mağdur"

TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma ise işçilerin sorunlarını dile getirerek, "Bizim şu anda 5 santralimiz kapatıldı. Çevre konusunda önceliğimiz temiz bir çevredir. Ancak bu santrallerde çalışan 3 bin üyemiz var. Ancak o santrallerde çalışan 5 bin işçi var. Daha bunlara madeni de katarsak 10 bini aşkın çalışan var, bunların bizden beklentisi var. Kısmi olarak çalışılması ve mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Daha sonrasında ise TES-İş Genel Başkanı Ersin Akma, BBP Genel Başkanı Destici'ye hediye takdim etti. - ANKARA

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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