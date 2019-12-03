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BBP Denizli il yönetimi, cemevini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Denizli İl Başkanlığı, cemevini ziyaret ederek İzmir'de Alevi bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasını kınadı.

03.12.2019 22:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:17
Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı, cemevini ziyaret ederek 'de Alevi bir vatandaşın evinin duvarına yazı yazılmasını kınadı.
BBP Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek ile beraberindeki il ve ilçe yönetimi, Pamukkale ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesindeki cemevini ziyaret ederek Güzelköy Kültür ve Cemevi Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı Musa Kocaer ile görüştü.
Çiçek, İzmir'de Alevi bir ailenin evinin duvarına yazı yazılmasıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek, Türk milletinin bir bütün olduğunu belirtti.
Anadolu coğrafyasında bin yılın üzerinde kardeşçe yaşam süren tek bir milletin olduğunu ifade eden Çiçek, "Alevi kardeşlerimize karşı bir süredir sosyal medya ve çeşitli mecralarda sürdürülen ve İzmir'de vatandaşımızın kapısına yazı yazılmasına kadar vardırılan ahlaksızlıklara şahit oluyoruz. BBP Denizli İl Başkanlığı olarak bu hadiseleri esefle kınıyoruz. Alevi kardeşlerimizle süren bin yıllık kardeşliğimizi pekiştirmek için Güzelköy Cemevi'ne ziyarete geldik. Bu işin bu raddeye gelmesinde özellikle bir plan, program şeklinde bizi birbirimize kırdırma, birbirimize düşürme emellerine, amaçlarına ulaşmamaları adına bu çirkin saldırıyı nefretle kınıyoruz. Aslında Türk milletine yapılan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. Aleviler öz ve öz kardeşlerimizdir." dedi.
Dernek başkanı Kocaer de yapılan bu olayı cahillik olarak yorumladığını ifade ederek, "Bir kişi buraya gelip Alevi toplumunu tanıdığı zaman düşünceleri farklı oluyor. Bize karşı düşüncesi olan insanlar gelin, birlikte oturup sohbet edelim, lokmamızı paylaşalım. Aynı havayı teneffüs ettikten sonra düşünceler çok farklı oluyor." diye konuştu.
Ziyarete Merkezefendi İlçe Başkanı Aytekin Abaş, Pamukkale İlçe Başkanı Hasan Urcu, Alperen Ocakları Başkan Vekili Hasan Çelikyurt ile parti yöneticileri katıldı.
BBP Denizli il yönetimi, cemevini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Denizli, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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