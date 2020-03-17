Menü
Haberler ›› Politika ››BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması - Haberler

BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, koronavirüs vakalarının görüldüğü Almanya'dan gelip TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldığını iddia ederek "Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler.

17.03.2020 17:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:54
BBP Genel Başkan Yardımcısı Karabulut'tan, HDP'li Grup Başkanvekiline koronavirüs tepkisi Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, koronavirüs vakalarının görüldüğü Almanya 'dan gelip TBMM Genel Kurul çalışmalarına katıldığını iddia ederek "Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler." ifadesini kullandı.
Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, Danış'ın, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Almanya'da bir programa katılması sonrası TBMM Genel Kurul çalışmalarına iştirak ettiğini savunarak şunları kaydetti:
"İnsan sağlığı en önemli önceliğimizdir ve herkes kendisi kadar başkalarının sağlığını da düşünmek, tedbirli olmak zorundadır. Yıllarca bölücülükle, ayrımcılıkla, terörle, ülkeyi, milleti, devleti enfekte edenlerin, bugün hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisini rahat bırakmaları gerekir. Milletvekilleri, sağlık tedbirleri konusunda istisna değildirler. Bu duyarsızlığı ve kural tanımazlığı kınıyor, TBMM Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığımızı göreve çağırıyorum."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Almanya, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Haberler
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı Haberler
Muhabir, canlı yayında koronavirüs sebebiyle bir anda yere yığıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Haberler
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Haberler
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı