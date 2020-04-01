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BBP Genel Başkanı Destici: "Bu mücadeleyi de birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu mücadeleyi de inşallah milletimizin feraseti, birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız" dedi.

01.04.2020 22:23 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:23
BBP Genel Başkanı Destici:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu mücadeleyi de inşallah milletimizin feraseti, birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı açıklamada, korona virüsün 81 ilde de görüldüğünü söyleyerek, "81 milyon, her bir vatandaşımız mesuliyet almalı, önce kendisinden-aile efradından başlayarak çevresindeki herkesi başta hijyen-sosyal mesafe-izolasyon olmak üzere kurallara-tavsiyelere uyma konusunda çekinmeden uyarmalıdır" ifadelerini kullandı.

Destici, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı akabinde verdiği bilgiler; bizi sokağa çıkma yaşının 60 üstü için uygulanması ve özellikle İstanbul başta olmak üzere virüs 'ün çok görüldüğü ilk 10 ilimizde tam izolasyonun sağlanmasını mecburiyet haline getirmiştir. Covıd19 virüs illetinden acı kayıplarımız ve hastalığın yayılması devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadeleyi de inşallah milletimizin feraseti, birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız." - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika
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Haberler ›› Politika ››BBP Genel Başkanı Destici: 'Bu mücadeleyi de birlik ve yüksek dayanışma gücümüzle kazanacağız' - Haberler

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