BBP Genel Başkanı Destici'den belediyelere görevlendirme yapılmasına destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör soruşturması kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin, "Teröre yardım eden, teröristle işbirliği yapan, gencecik çocuklarımızın terör örgütlerine katılmasına aracılık edenler, elbette devletin koltuklarında, milletin kendisine emanet ettiği koltuklarda oturmayacaklardır. Terörle mücadelenin kapsamı içindedir bu durum." dedi.

Destici, Mardin'deki temasları kapsamında Valiliğe geçerek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Yaman'ın hem Vali hem de Belediye Başkan Vekili olarak bölge halkına hizmet sunduğunu belirten Destici, bu nedenle kendisine teşekkür ettiğini söyledi.

Terörle mücadeleye değinen Destici, bu konuda hem içeride hem de sınır ötesinde ciddi ve kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Destici, Cumhurbaşkanı öncülüğünde 3-4 yıldır bu konuda atılan çok ciddi adımlar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten çok önemli hizmetler veriliyor. Bu süreçte içeride terör minimize edilmiş vaziyette. Bölge çok güvenli bir hale gelmiş durumda. Dışarıda da hemen sınırımızın diğer tarafındaki Suriye'nin kuzey doğusunda da terörle ciddi bir mücadele var. Önemli bir alan terörden temizlenmiş vaziyette. İnşallah önümüzdeki süreçte eğer ABD ve Rusya verdikleri sözlerde durmayıp, taahhütleri yerine getirmezse Türkiye inanıyorum ki orada da kendi göbeğini kesecek, başının çaresine bakacaktır. Devletimizde bu güç, devletimizi yönetenlerde bu azim ve kararlılık vardır."

Belediyelere görevlendirme yapılmasına da değinen Destici, şunları söyledi:

"Teröre yardım eden, teröristle işbirliği yapan, gencecik çocuklarımızın terör örgütlerine katılmasına aracılık edenler, elbette devletin koltuklarında, milletin kendisine emanet ettiği koltuklarda oturmayacaklardır ancak aklanır gelir görevinin başına geçer. Terörle mücadelenin kapsamı içindedir bu durum. Belki de geçtiğimiz dönemlerde terörle mücadelede eksik kalan taraflardan bir tanesi buydu."

Destici, Türkiye'de belli dönemlerde belli zihniyetlerin terörle mücadeleyi sadece dağda teröristle mücadele olarak algıladığını dile getirerek, "Belki terör bu nedenle bu kadar uzun sürdü. Halbuki terörle mücadele topyekün bir mücadeledir. Dağda, şehirde, varsa belediye, kamu kurumuna girenler, hatta Meclis'teki ile de hep birlikte mücadele ederek bu işin üstesinden gelinir. İnşallah millet olarak bu mücadeleyi birlikte vereceğiz ve birlikte zafere ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Vali Yaman da bölgede sağlanan huzur ile Mezopotamya'nın masal şehri Mardin'in turizmde önemli bir ivme yakaladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bölgedeki vatandaşların da desteğiyle bölgede huzurun hakim olduğunu kaydeden Yaman, "İnşallah bu bundan sonra da devam edecek. Barış Pınarı Harekatı da bu huzurun bundan sonra devamına vesile olacak inşallah. Bu vesileyle orada görev yapan güvenlik güçlerimize de dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yaman, bölgenin başta tarım ve turizm olmak üzere her yönüyle gelişmeye devam ettiğini ifade eden Yaman, bölgeye yatırımların artarak sürdüğünü kaydetti.

Otellerin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini anlatan Yaman, turizmde belirlenen hedeflere ulaşıldığını, 2019'da ilde 1 milyonu yatılı, 5,5 milyon civarında turist ağırlandığını, bunun daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Mardin Özel Hareket Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek şehitler için dua eden Destici, daha sonra Kızıltepe Kaymakamlığında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile görüştü.

Kaynak: AA