BBP Genel Başkanı Destici'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti (1) - DİYARBAKIR

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Beraberinde partililerle çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemini sürdüren ailelerin bulunduğu çadıra gelen Destici, evlat nöbeti tutan anne ve babalara desteklerini iletti.

Ailelerle tek tek görüşen ve karanfil veren Destici, evlatlarına kavuşmak için eylem yapan anneleri, babaları, sevgi, saygı, hürmet ve muhabbet ile selamladığını söyledi.

Ailelerin cesurca, kahramanca yiğitçe yürekli mücadele ortaya koyduğunu belirten Destici, "Evlatlarınıza sahip çıkıyorsunuz. İnanıyorum ki; bu mücadeleniz, azminiz, inancınız evlatlarınızı en kısa sürede size kavuşturacaktır. 3 ailemizin evlatlarına kavuşması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sadece o aileleri değil bu durum Türkiye'deki bütün aileleri mutlu etmiştir." dedi.

"Bu mücadele terörle mücadeleye büyük katkı sağlıyor"

Destici, yüreği evlat sevgisiyle yanıp, tutuşan anne ve babaların da bir an önce yavrularına kavuşmasını istediklerini dile getirerek, "Sadece burada bekleyen ailelerin değil, bugüne kadar terör örgütleri tarafından ailelerinden, yuvalarından, okullarından koparılarak zorla ya da kandırılarak dağa çıkarılan, terör örgütlerine yem edilen evlatlarımızın bir an önce kurtulmasıdır temennimiz. Tabii buna aracılık eden ister bir siyasi parti olsun, ister bir şahıs, bunları da buradan bir kez daha lanetliyor, kınıyoruz." diye konuştu.

"Dünyanın hiçbir yerinde buna müsaade edilmez. Bizim ülkemiz de buna müsaade etmeme adına çok güçlü bir süreç yaşıyor. Ama sizlerin burada ortaya koyduğu bu mücadele azmi, bu kararlılık, inanıyorum ki; bütün evlatların kurtuluşuna ve Türkiye'nin, devletimizin de terörle mücadelesine büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullanan Destici, bu anlamda ailelere müteşekkir olduklarını belirtti.

Destici, ailelere bu mücadeleleri için teşekkür ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Rabb'im her daim sizlerin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah en kısa zamanda evlatlarınıza kavuşmanızı niyaz ediyorum. Siz burada mücadele ediyorsunuz, korkusuzca, cesurca, azimli bir şekilde, devletimiz de askerimiz, polisimiz bütün gücü ile sizin evlatlarınıza kavuşmanız için mücadele ediyor. Bu mücadelede sonuna kadar sizlerin yanınızdayız. Hem sizlerin hem de burada bulunmayan ama yüreği evlat sevgisiyle yanan ailelerin, bölge insanımızın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

Destici, oturma eylemi yapan ailelerin acısının tarif edilemez olduğuna işaret ederek, "İnşallah bu mücadele sonunda ülkemiz terör belasından tamamen kurtulacak. Biz de bu cennet vatanımızda Kürt, Türk, Boşnak, Laz kardeşçe yaşayacağız. Aramıza bölücülük sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu haince mücadeleler devletimizi, ülkemizi ve bizim kardeşliğimizi bölmeye muvaffak olamadı, bundan sonra da olamayacak." şeklinde konuştu.

"Onlara da çağrımız bu yanlıştan dönmeleri"

Gazetecilerin sorusu üzerine Destici, ailelerin, çocuklarının kimler aracılığıyla terör örgütü ile ilişki kurduğunu, kimler aracılığıyla kandırıldığını ya da zorla kaçırılarak PKK'ya götürüldüğünü bildiğini, onun için burada oturma eylemi yaptığını aktardı. Destici, şunları kaydetti:

"Çocuklarının HDP eliyle dağa kaçırıldığını, götürüldüğünü biliyorlar. Bunu sadece aileler değil bütün Türkiye, dünya biliyor. Dolayısıyla bunun sorumlusu olarak gördükleri için şu anda HDP önündeler. Bütün Türkiye'nin ve bu ailelerin HDP'den beklentisi, bundan sonra bu yanlıştan dönmeleri ve PKK terör örgütüyle aralarına mesafe koymaları, açıkça PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmeleri. Bunu ilan etmedikleri sürece, sadece burada bulunan ailelerin çocuklarının değil bugüne kadar teröre kurban verilen bütün çocukların ve şehitlerimizin vebali onların omuzlarındadır. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütüne yardım eden, eleman toplayan ya da hangi anlamda olursa olsun destek veren ya da iltisaklı olan hiçbir siyasi partiye müsaade edilmez buna siyasi parti denemez aslında. Ama özellikle bölge halkımızın bu kararlılığı, onların terörle olan yakınlığını da ilgisini ve irtibatını da yenecektir diye ümit ediyorum. Onlara da çağrımız bu yanlıştan dönmeleri ve bu cennet vatanda birlikte, kardeşçe yaşamak isteyen vatandaşlarımızın yanında durmaları, terörle aralarına ciddi bir mesafe koymalarıdır. Kim teröre ve şiddete müsaade ediyorsa kim terör örgütüne yardım ve yataklık ediyorsa elbette bunun bedelini de öder, ödüyor da. Bu ailelerin mücadelesi inşallah terörün bitmesine, dağa kaçırılan teröre kurban edilen evlatların kurtuluşuna da vesile olacaktır diye inanıyorum."

Bu sırada oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın, HDP'ye tepkisini dile getirdi.

Destici, bir gazetecinin "HDP'nin kapatılması yönünde bir çalışmanız var mı?" sorusu üzerine bunun Meclis'in işi olmadığını belirtti.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda hareket geçmesi lazım. Biz en başından beri eğer terörle arasına mesafe koymazsa, PKK'yı terör örgütü olarak nitelemezse, terör örgütüne yardım ve yataklık etmeye devam ederse elbette kapatılmasının gerektiğini ifade ediyoruz." ifadelerini kullanan Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İspanya'da Batasuna partisi teröre destek vermedi, terörle iltisak kurmadı, sadece terör örgütünün eylemlerini kınamadığı için İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gittiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de sırf terör örgütünün eylemlerini kınamadığı için kapatılma kararını onayladı. Dolayısıyla Türkiye'de de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçip, gereğini yapmalıdır. Ailelerin ifadeleri çok açık."

