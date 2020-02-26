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BBP Genel Başkanı Destici'den, Fatih Erbakan'a ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44BBP Genel Başkanı Destici'den, Fatih Erbakan'a ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Destici, Erbakan'ı partisinin genel merkezindeki makamında ziyaret ederek, kasımda düzenlenen 1. Olağan Büyük Kongre için tebrik etti.
İki partinin merhum liderlerinin Refah-Yol döneminde başlayan birlikteliğinin vefatlarına kadar sürdüğünü belirten Destici, kırmızı çizgilerinin bölücü partiler olduğunu, bunun dışındaki her siyasi partiyi zenginlik ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak gördüklerini söyledi.
Fatih Erbakan da ziyaret için Destici'ye teşekkür ederek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile Necmettin Erbakan'ın ortak özellikleri bulunduğunu, "Halka hizmet Hakk'a hizmet" düsturuyla hareket eden millet sevdalısı iki lider olduklarını ifade etti.
Her iki genel başkan da merhum liderleri için Allah'tan rahmet diledi.

Büyük Birlik Partisi, Necmettin Erbakan, Mustafa Destici, Refah Partisi, Güncel

Kaynak: AA

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