BBP Genel Başkanı Destici'den, HDP'ye "Hazine yardımı" eleştirisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin Hazine yardımından faydalandırılmasını eleştirerek bu durumu içine sindiremediğini belirtti.Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "BBP Eğitim ve İstişare Toplantısı"nın kapanışında, 26 yıl önce kurulan siyasi partilerinin Cumhuriyet tarihinin "en uzun ömürlü" siyasi partilerinden birisi olduğunu söyledi.BBP'nin siyasi hayatına, "milli ve manevi değerlere bağlı, sivil ve demokrat" kimliğiyle başladığını vurgulayan Destici, gelişen Türkiye ve dünya şartlarına, Anayasa değişikliğiyle oluşan yeni siyasi yapıya uygun, söylem, program, çözüm önerileri, siyaset tarzı geliştirmek ve çok çalışmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.BBP'nin devlet yardımı almadan dinamik teşkilat yapısı ve mensuplarının gayret ve özverileriyle bugünlere geldiğinin anlatan Destici, "Bizler 26 yıllık ömründe gücünü konjonktürden değil milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir hareketiz. Diğer siyasi partiler gibi gücümüz zamanın şartlarına bağlı değil.Bunun içindir ki, gücümüz ve aziz milletimizin algısındaki muteber yerimiz her türlü olumsuz şartlara rağmen dipdiri durmaktadır." diye konuştu."Buna bir son verilmesi lazım"Hazineden siyasi partilere yapılan yardımlara da değinen Destici, her yıl ve seçimden seçime yapılan bu yardımları Türkiye'de sadece 5 partinin aldığını kaydetti.Seçime 10 parti girerken neden sadece 5 partinin yardımdan faydalandığını anlamadığını dile getiren Destici, şunları söyledi:"Burada haksızlık var. ya Anayasa'da yazdığı gibi hakça uygun dağıtılsın ya da kaldırılsın. O zaman el mi yaman bey mi yapan, kim meydanda kalıyor görüyoruz. Hele ki PKK'nın partisine her yıl devletin kasasından onlarca milyon para verilmesini içime sindiremiyorum. Aziz milletimizin de sindirdiğini düşünemiyorum. Terörle iltisaklı değil bizatihi terörün kendisi, terörün partisi olan bir partiye, devlet her yıl kasasından 40-50 milyon, seçim olduğunda 100 milyon lira veremez. Bu terörle mücadeleyi de aksatır, zarar verir. Buna bir son verilmesi lazım.""İnternet platformları en etkili iletişim aracı haline geldi"Siyasetin pahalı bir uğraş olduğuna dikkati çeken Destici, zamanla en köklü değişimin siyasi iletişim alanında yaşandığını dile getirdi.Gazeteler ve televizyon kanallarını ellerinde tutan sermaye gruplarının siyasetin en etkili belirleyicileri olduğunu savunan Destici, şunları ifade etti:"Artık kağıda basılan konvansiyonel gazeteler yok.Televizyon kanallarının seçmen tercihleri üzerinde etkileri gün geçtikçe azalıyor. 'Eğlence aracı' olmaya doğru evrilen televizyon kanalları, sübvanse edilmeden varlıklarını bile sürdürmekte zorlanıyor.Bugün için internet platformları en etkili iletişim aracı haline geldi. Bu durumun bizim gibi çok sınırlı maddi imkanlarla mücadele eden bir siyaset parti için avantaja dönüştürülebileceği kanaatindeyim. Bu konuya muhakkak zaman ve imkan bulmalı, seçim takvimi yaklaştığında bu alanda da hazırlıklı olmalıyız."