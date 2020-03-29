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BBP Genel Başkanı Destici'den İl Başkanlarına korona telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüsü (Kovid-19) ile ilgili tüm il başkanlarını arayarak görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirdi.

29.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:53
BBP Genel Başkanı Destici'den İl Başkanlarına korona telefonu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüsü (Kovid-19) ile ilgili tüm il başkanlarını arayarak görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, korona virüsü (Kovid-19) ile ilgili tüm il başkanlarını arayarak görüntülü ve sesli görüşme gerçekleştirdi. Destici, İl Başkanlarından öncelikle tüm teşkilat mensupları ve üyelerinin korona virüs ile mücadele kapsamında devlet yetkililerin açıkladığı kurallara ve sağlık bakanlığı ile bilim kurulunun tavsiyelerine harfiyen uyulmasını, bu konuda toplumu bilgilendirmelerini ve yönlendirmelerini istedi. Destici; yine bu süreçte parti ve ocak teşkilat mensuplarının, başta yaşlılarımız olmak üzere, ihtiyaç sahibi insanlara ve ailelere süratle yardımcı olunması hususunda öncülük etmeleri gerektiğini vurguladı. Aileleri, teşkilat mensupları, çevreleri ve yaşadıkları yerleşim yerlerinde her hangi bir sıkıntı ve ihtiyaç hasıl olduğunda bunu devlet yetkililerine ve Büyük Birlik Partisinin 5 Genel Başkan Yardımcısından oluşan kurula bildirmelerini ifade etti.

Destici; Ayrıca bazı medya organlarında yayınlanan, özellikle de sosyal medyada dolaştırılan provakatif, manipülatif spekülasyona yol açacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini bunun aksine birliği beraberliği, paylaşmayı ve dayanışmayı öne çıkaran söz ve davranışlarda bulunmalarını isteyerek İl Başkanlarına sağlık ve başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››BBP Genel Başkanı Destici'den İl Başkanlarına korona telefonu - Haberler

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