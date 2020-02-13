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BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'yi ziyaret etti.

13.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:56BBP Genel Başkanı Destici'den Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al Shafi'ye ziyaret
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'ın Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'yi ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Destici, "Katar bizim çok kıymet verdiğimiz bir dost ve kardeş ülkemiz. Büyükelçimizin Türkiye'ye ve Türk milletine karşı sevgisini biliyoruz. Türkiye'nin son yıllarda Katar ile her alanda iş birliği gittikçe yükseliyor. Biz de Büyük Birlik Partisi ve şahsım olarak bunu destekliyoruz. Sadece ikili ilişkiler açısından değil, kendi coğrafyamızı ve İslam Dünyasını ilgilendiren bütün konuda Türkiye ve Katar'ın işbirliği, görüş ve güç birliği var. Bu işbirliği inşallah kardeş coğrafyamızdaki kanın durmasına da vesile olacaktır" dedi.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika

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