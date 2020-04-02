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BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ilde tam izolasyon sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini ifade etti.

02.04.2020 00:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:54
BBP Genel Başkanı Destici'den koronavirüs açıklaması Açıklaması
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüsün en fazla görüldüğü 10 ilde tam izolasyon sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini ifade etti.
Destici, yazılı açıklamasında, koronavirüsün 81 ilde görüldüğünü belirterek, vatandaşlardan uzmanların hijyen ve izolasyona yönelik tavsiyelerine uymalarını istedi.
Koronavirüse karşı mücadelenin milletin feraseti, birlik ve dayanışma gücüyle kazanılacağına dikkati çeken Destici, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı akabinde verdiği bilgiler, sokağa çıkma yasağının 60 yaş üstü için uygulanması ve İstanbul başta olmak üzere virüsün çok görüldüğü 10 ilimizde tam izolasyonun sağlanmasının mecburiyet haline geldiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.
Destici, açıklamasında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastalara şifa diledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Koronavirüs, Politika
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